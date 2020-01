Pearl Jam annonce un nouvel album, Gigaton et des dates de tournée au printemps aux États-Unis

Pearl Jam a annoncé la sortie de leur onzième album studio très attendu, Gigaton, sur Monkeywrench Records / Republic Records le 27 mars aux États-Unis. À l’international, l’album sera publié et distribué par Universal Music Group. Produit par Josh Evans et Pearl Jam, Gigaton marque le premier album studio du groupe depuis le Lightning Bolt primé aux Grammy, sorti le 15 octobre 2013.

«Faire ce disque a été un long voyage», explique le guitariste Mike McCready. «C’était parfois sombre sur le plan émotionnel et déroutant, mais aussi une feuille de route passionnante et expérimentale vers la rédemption musicale. Collaborer avec mes camarades de groupe sur Gigaton m’a finalement donné plus d’amour, de conscience et de connaissance du besoin de connexion humaine en ces temps. »

La couverture de Gigaton présente la photo du photographe, cinéaste et biologiste marin Paul Nicklen «Ice Waterfall». Prise à Svalbard, en Norvège, cette image montre la calotte glaciaire Nordaustlandet jaillissant de grands volumes d’eau de fonte.

Pour soutenir Gigaton, Pearl Jam entamera sa première étape de tournée nord-américaine en mars et avril. La tournée de 16 dates débutera le 18 mars à Toronto et s’achèvera par un passage de deux dates à Oakland du 18 au 19 avril. Les billets pour les concerts seront disponibles via une inscription Ticketmaster Verified Fan et une prévente de billets, une prévente Ten Club pour les membres éligibles et une vente de billets grand public. Plus de détails sur tous ces points de vente suivent. Pour donner aux fans la meilleure chance d’acheter des billets à leur valeur nominale pour cette tournée, Pearl Jam a décidé que les billets seront uniquement mobiles et strictement incessibles, sauf à NY et CO où la transférabilité est requise par la loi de l’État.. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

Pearl Jam jouera les dates nord-américaines suivantes en 2020:

18 mars: Toronto, ON, aréna Banque Scotia

20 mars: Ottawa, ON, Centre Canadian Tire

22 mars: Québec, QC, Centre Vidéotron

24 mars: Hamilton, ON, FirstOntario Centre

28 mars: Baltimore, MD Royal Farms Arena

30 mars: New York, NY, Madison Square Garden

2 avril: Nashville, TN, Bridgestone Arena

4 avril: St. Louis, MO, Enterprise Center

6 avril: Oklahoma City, OK, Chesapeake Energy Arena

9 avril: Denver, CO, Pepsi Center

11 avril: Phoenix, AZ, Gila River Arena

13 avril: San Diego, CA Viejas Arena

15 et 16 avril: Los Angeles, Californie, The Forum

18 et 19 avril: Oakland, Californie, Oakland Arena.

Gigaton est sorti le 27 mars et peut être acheté ici.