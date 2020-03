Pearl Jam dévoile la «Hotline Gigaton» pour promouvoir un nouvel album

Bien que la pandémie de coronavirus (COVID-19) ait forcé Pearl Jam à mettre sur glace sa très attendue tournée Gigaton, l’album du même nom devrait toujours sortir le 27 mars, et le groupe de Seattle fait la promotion du disque avec une hotline Gigaton .

Il n’y a aucun frais pour appeler la Hotline Gigaton, accessible au (585) 20-PEARL ou au (585) 207-3275.

En composant le numéro, une voix amicale (préenregistrée) salue les appelants: «Bonjour! Vous avez atteint la hotline Pearl Jam Gigaton. Appuyez sur l’un pour laisser un message. Appuyez sur deux pour choisir de recevoir les mises à jour du groupe et prévisualiser le nouvel album avant sa sortie le 27 mars. ” Le message sera rejoué au maximum trois fois avant que les appels ne se déconnectent, et les créateurs de la hotline ont même pensé que la voix amicale disait “au revoir” si l’appelant ne sélectionnait pas une option.

Le fait d’appuyer sur un permet en fait aux appelants de laisser un “court” message, et la hotline n’est pas spécifique sur ce que ces messages devraient impliquer exactement. Vraisemblablement, les clips audio seront appréciés par les membres de Pearl Jam, qui sont plus que probablement aussi malades d’être coincés à l’intérieur que la population en général, surtout lorsqu’ils avaient été prêts à entamer une vaste tournée mondiale.

Appuyer sur deux invite la voix amicale de la hotline à dire: «Merci d’avoir choisi. Vous devriez recevoir un texte de confirmation sous peu.» Après cela, des aperçus de 30 secondes de chaque chanson Gigaton sont lancés. Certes, la qualité audio des aperçus est moins que stellaire, mais le geste est significatif. Les appelants peuvent rejouer les aperçus autant de fois qu’ils le souhaitent.

En plus d’être le 11e album studio de Pearl Jam, Gigaton marquera la première sortie complète du groupe en sept ans, depuis Lighting Bolt en 2013. Deux singles ont abandonné pour soutenir l’œuvre: «Dance of the Clairvoyants» et «Superblood Wolfmoon».

Pearl Jam avait l’intention de lancer la tournée Gigaton avec un concert le 18 mars à Toronto, avant de traverser les États-Unis et, éventuellement, de nombreux pays européens.

Malheureusement, la pandémie de coronavirus a forcé un changement de plans, et le groupe a l’intention de reporter leur tournée mondiale pour plus tard cette année. Des dates précises sont en préparation et le calendrier de la tournée dépendra sans aucun doute des développements COVID-19 des semaines et des mois à venir.