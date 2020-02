Pearl Jam dévoile une vidéo animée pour son nouveau single “Superblood Wolfmoon”

Aujourd’hui, Pearl Jam a dévoilé le clip officiel de son dernier single, «Superblood Wolfmoon», mettant en vedette le groupe sous forme animée.

En faisant équipe avec l’animateur DIY Keith Ross, l’artiste derrière la chaîne Instagram Tiny Concert, le groupe se transforme en dessins au trait effrénés qui capturent l’énergie saisissante de la chanson.

Ross a gagné une culture locale après sa chaîne @TinyConcert avec ses animations d’extraits de chansons. Le “Superblood Wolfmoon” marque la première fois qu’il livre une vidéo qui couvre toute la durée d’un morceau.

Le visuel en noir et blanc entrecoupe une vision époustouflante de la lune avec des clips dessinés à la main du groupe. Les homologues animés capturent l’esprit de chaque membre respectif.

«Je suis plus que ravi de partager le concert officiel de Pearl Jam Tiny avec« Superblood Wolfmoon »de leur nouvel album Gigaton», a écrit Ross sur Instagram.

“Merci Matt Cameron, Mike McCready, Eddie Vedder, Stone Gossard et Jeff Ament pour l’opportunité – et cette chanson.”

Ross, qui écrit quotidiennement une copie dans une agence de publicité basée à New York, a partagé les origines du compte Tiny Concert avec Alt Press en 2018.

«J’étais probablement en train de gribouiller au travail alors que j’aurais dû faire attention lors d’une réunion ou quelque chose comme ça. Je pensais aux types de choses que j’aimais dessiner quand j’étais enfant – les concerts et les motos. »

«Ensuite, j’ai pensé qu’il serait plus cool d’essayer de le recréer avec une petite animation lumineuse pour lui donner vie. Je me suis juste assis et j’ai pensé: «Je vais essayer. Ne soyez pas précieux à ce sujet: dessinez comme vous l’auriez dessiné à l’âge de 13 ans. »

“Superblood Wolfmoon” est le dernier single à sortir du nouvel album très attendu du groupe, Gigaton, arrivé le 27 mars via Monkeywrench Records / Republic Records et suit le single précédemment partagé du groupe, “Danse des voyants».

Produit par Josh Evans et Pearl Jam, Gigaton marque le premier album studio du groupe depuis le lauréat d’un Grammy, Lightning Bolt, sorti le 15 octobre 2013.

Gigaton peut être précommandé ici.