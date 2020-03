Pearl Jam et Abramorama organisent une expérience d’écoute mondiale «Gigaton» à Dolby Atmos

CONFITURE DE PERLES et Abramorama ont annoncé la “Gigaton” expérience d’écoute – un événement audiovisuel spécial d’une seule nuit dans plus de 200 Dolby Atmos25 salles équipées dans le monde le 25 mars.

L’événement immersif envahit le grand écran deux jours seulement avant la sortie de CONFITURE DE PERLESattend avec impatience le nouvel album, “Gigaton”, dû le 27 mars via Clé anglaise/Records de la République.

Les billets sont en vente maintenant ici.

le “Gigaton” l’expérience d’écoute comprend une lecture de l’album entier en Dolby Atmos. Cette expérience d’écoute donnera CONFITURE DE PERLES les fans ont la possibilité d’entendre l’album d’une manière complètement différente.

“C’est vraiment une façon unique de découvrir cet album”, explique “Gigaton” producteur Josh Evans. “Je suis ravi que les fans puissent se plonger dans le son et entendre la profondeur et les couches de ces chansons et performances.”

le “Gigaton” l’expérience d’écoute sera améliorée avec un ensemble de visuels de choix organisé et créé par Évoluer, le cinéaste et artiste derrière le clip du premier single “Danse des voyants”.

Entretenir une relation créative de longue date, Abramorama alimente ces événements dans le monde entier. Cela marque CONFITURE DE PERLESquatrième collaboration théâtrale avec Abramorama, après 2007 “Imaginez dans la corniche”, dirigé par Danny Clinch; 2011 “Pearl Jam Twenty”, dirigé par Cameron Crowe; et 2017 “Jouons deux”, également barré par Clinch.

CONFITURE DE PERLES a partagé jusqu’à présent deux singles avant le prochain album: “Superblood Wolfmoon” et “Danse des voyants”.

Internationalement, “Gigaton” sera publié et distribué par Universal Music Group. Produit par Evans et CONFITURE DE PERLES, “Gigaton” marque le premier album studio du groupe depuis Prix ​​Grammy-gagnant “Éclair”, qui a été publié en octobre 2013.

Dolby Atmos élargit la palette créative des artistes et vous met plus directement en contact avec leur vision sans compromis, vous rapprochant plus que jamais des chansons que vous aimez. Les instruments et les voix peuvent être articulés avec une clarté incroyable et l’utilisation d’un son immersif donne aux auditeurs l’impression d’être à l’intérieur de la musique.

