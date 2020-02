Pearl Jam explique pourquoi le «BOSS Act» n’a pas de sens

Les membres de Pearl Jam sont des critiques francs de l’industrie de la billetterie, mais cela ne signifie pas qu’ils soutiennent la loi BOSS, qui, si elle était adoptée, réglementerait de manière plus complète la distribution et la revente des billets d’événement.

Au contraire, le groupe de rock de cinq pièces a écrit une lettre d’opposition au représentant du New Jersey Frank Pallone Jr., qui est en train de réorganiser et de rédiger le BOSS Act (ou le Better Oversight of Secondary Sales and Accountability in Concert Ticketing Act ).

Dans la lettre, Pearl Jam reconnaît les défis auxquels sont confrontés les fans qui souhaitent voir leurs artistes préférés se produire en direct. Mais ils notent également que les conséquences imprévues de la législation l’emportent de loin sur ses avantages; la loi BOSS «profite principalement, sinon entièrement, aux revendeurs de billets professionnels».

En outre, la lettre indique que l’interdiction proposée par la loi BOSS sur la billetterie non transférable aiderait les scalpeurs et nuirait aux vrais fans. La semaine dernière, Pearl Jam a fait les gros titres de son partenariat avec Ticketmaster pour éviter que la revente de billets ne devienne un problème lors de sa prochaine tournée Gigaton. Selon le groupe, c’est aux «artistes de limiter le scalping et la fraude aux tickets».

La lettre poursuit en déclarant qu’exiger des vendeurs de billets principaux qu’ils révèlent le nombre total de billets disponibles encouragerait et aiderait davantage les scalpeurs. Enfin, le message se termine par un aperçu des éléments de la loi BOSS que Pearl Jam trouve favorables, y compris les dispositions qui traitent de la transparence des sites Web des billets et des frais de transaction, ainsi que les limites suggérées pour les réservations de billets non humains (bot).

Pearl Jam a été impliqué dans un différend contentieux avec Ticketmaster dans les années 1990, allant jusqu’à boycotter les sites de la société sur ce qui était perçu comme des pratiques commerciales monopolistiques. Cependant, les modifications apportées aux politiques de Ticketmaster ont contribué à instaurer une relation plus positive et, comme mentionné, Ticketmaster est le seul distributeur de billets pour le Gigaton Tour de Pearl Jam, qui débutera le 18 mars.

L’album du même nom devrait sortir le 27 mars.