Pearl Jam jouera à Ohana, voir Hear Now Festivals

Pearl Jam, Kings of Leon, Pretenders et My Morning Jacket se produiront au festival Ohana d’Eddie Vedder, qui se tiendra du 25 au 27 septembre à Dana Point, en Californie. Vedder devrait également jouer en tant que vedette solo.

Le cinquième festival annuel inclura également Maggie Rogers, Radiohead’s Ed O’Brien (jouant en EOB), Mac DeMarco, Yola, Sharon Van Etten, Durand Jones and the Indication, Dermot Kennedy, Real Estate, Broken Social Scene, et autres.

Vedder a fondé le festival en 2015 et s’est produit dans chacun d’eux depuis. Les formations passées comprenaient les Strokes et Red Hot Chili Peppers (2019), Johnny Marr et Liz Phair (2018), Pixies et Fiona Apple (2017), et Elvis Costello et Band of Horses (2016).

Une partie des recettes du festival sera reversée à la Fondation des parcs de San Onofre, à la Fondation Doheny State Beach, à la Fondation Rob Machado, à Sea Legacy, à la Fondation Surfrider, etc. Des panels avec des écologistes, des écologistes, des chercheurs et des surfeurs professionnels auront également lieu.

Les laissez-passer d’une journée, les week-ends et les forfaits VIP pour le festival Ohana seront mis en vente le vendredi 13 mars à 10 heures, heure locale. Visite le site officiel de l’événement pour plus d’informations.

Ailleurs, Pearl Jam, Billy Idol et Patti Smith se produiront au festival Sea.Hear.Now 2020, qui se tiendra les 19 et 20 septembre au Asbury Park du New Jersey.

Le troisième festival annuel mettra également en vedette les Beach Boys, les Avett Brothers, Cage the Elephant, Phoebe Bridgers, Ani DiFranco, les Dirty Knobs avec Mike Campbell, Lord Huron, les Growlers, Grouplove, Dr. Dog, Gang of Youths et plus encore. En outre, les surfeurs professionnels Cassidy McClain, Cory Lopez, Sam Hammer, Brett Barley et d’autres apparaîtront pour des démos et la mise en forme de planches de surf en direct.

Le festival a commencé en 2018, avec Blondie, Brandi Carlile, Incubus, Deer Tick et une performance surprise de Bruce Springsteen. L’année dernière, la formation comprenait Dave Matthews Band, les Lumineers, Blind Melon, les B-52 et plus encore.

Le festival est coproduit par le photographe de rock Danny Clinch, qui a passé son adolescence à Asbury Park, en assistant à des spectacles dans un lieu légendaire, le Stone Pony. «Je venais à Asbury Park et je me disais:« Comment un endroit comme celui-ci, au bord de la mer avec une si belle architecture, ne pourrait-il pas revenir? », A récemment déclaré Clinch à Rolling Stone. «C’était ce diamant à l’état brut. J’ai entendu dire qu’il y a maintenant plus de lieux de musique par kilomètre carré que n’importe quelle ville du pays, même Nashville. C’est incroyable.”

