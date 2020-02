SiriusXM a annoncé aujourd’hui que CONFITURE DE PERLES se produira au célèbre Apollo Theatre de Harlem dans un concert spécial sur invitation uniquement pour SiriusXM abonnés et Pandora auditeurs le jeudi 26 mars.

Le concert exclusif marque la première fois que CONFITURE DE PERLES a joué dans le lieu emblématique et leur premier concert à New York en près de trois ans. L’événement spécial survient quelques jours avant que le groupe ne se lance dans la partie américaine de sa tournée 2020. Le concert aura lieu quelques heures avant la sortie du nouvel album du groupe “Gigaton”, qui est en vente à minuit.

Le concert sera diffusé en direct dans tout le pays sur la chaîne dédiée du groupe, SiriusXMc’est Pearl Jam Radio canal 22, maintenant dans sa 10e année sur SiriusXM. Directement après le concert live, Pearl Jam Radio diffusera et fera la première du nouvel album en Amérique du Nord. À la sortie de l’album, Pandora sortira à la fois une nouvelle playlist Pearl Jam Live: A-Z, qui comprendra certaines des plus grandes performances live du groupe, et une histoire Pandora, où le groupe partagera des idées et des histoires sur leur nouvelle musique et leurs chansons emblématiques.

“Nous sommes incroyablement humbles et honorés de monter sur scène au légendaire Apollo Theatre”, a déclaré Stone Gossard. “Nous attendons avec impatience un spectacle mémorable pour célébrer «Gigaton» et le 10e anniversaire de Pearl Jam Radio à SiriusXM.

“Il est difficile de sous-estimer l’importance sacrée et historique de l’Apollo pour l’histoire de la musique populaire américaine et le rôle prééminent des Afro-Américains dans son invention”, a-t-il poursuivi. “Nous allons jouer ce spectacle unique avec ces artistes à l’esprit.”

Scott Greenstein, président et directeur du contenu de SiriusXM, m’a dit: “Pearl Jam Radio est devenu une destination incontournable pour entendre des concerts live joués et choisis par l’un des plus grands groupes de rock live de tous les temps. Pour la première fois, nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos abonnés l’opportunité exclusive d’assister et d’écouter le premier spectacle de ce grand groupe au Apollo Theatre historique, qui débutera CONFITURE DE PERLESLa tournée américaine massive fait la promotion de leur nouvel album. Voir le groupe dans ce cadre intime sera certainement une expérience unique que tous CONFITURE DE PERLES les fans ne voudront pas manquer. “

SiriusXM a une relation de longue date avec CONFITURE DE PERLES, après avoir créé une chaîne musicale à plein temps avec le groupe, Pearl Jam Radio, en 2010, qui présente des concerts d’archives tout au long des 30 années de carrière du groupe, des raretés, des documents inédits de la bibliothèque musicale personnelle du groupe et de la musique des projets parallèles du groupe, y compris solo et pré-CONFITURE DE PERLES la musique.

Le légendaire Apollo Theatre – l’âme de la culture américaine – joue un rôle essentiel dans la formation d’artistes émergents et le lancement de légendes. Depuis sa fondation, l’Apollo a été un centre d’innovation et un catalyseur créatif pour Harlem, la ville de New York et le monde.

“Gigaton” est dû le 27 mars via Disques Monkeywrench/Records de la République aux États-Unis à l’international, l’album sera publié et distribué par Universal Music Group. Produit par Josh Evans et CONFITURE DE PERLES, “Gigaton” marque le premier album studio du groupe depuis Prix ​​Grammy-gagnant “Éclair”, qui a été publié le 15 octobre 2013.

“Gigaton”couverture du photographe, cinéaste et biologiste marin canadien Paul NicklenLa photo “Ice Waterfall”. Prise à Svalbard, en Norvège, cette image montre la calotte glaciaire Nordaustlandet jaillissant de grands volumes d’eau de fonte.

En soutien de “Gigaton”, CONFITURE DE PERLES entamera sa première partie de tournée nord-américaine en mars et avril. Le trek débute le 18 mars à Toronto, frappe le forum “Fabulous” les 15 avril et 16 avril et se termine avec un passage à deux dates à Oakland les 18 et 19 avril.

CONFITURE DE PERLESLa tournée nord-américaine du groupe s’ajoute à la tournée d’été européenne annoncée précédemment par le groupe.

