Pearl Jam lance la vidéo officielle de «Dance Of The Clairvoyants»

Pearl Jam a partagé sa troisième et dernière vidéo pour le récent single de Gigaton «Dance of the Clairvoyants», leur «premier clip officiel en sept ans».

Comme le deux versions précédentes de la vidéo, “Mach I” et “Mach II”, la vidéo de “Mach III” présente également des images qui mettent en valeur la beauté de la nature et de l’univers, mais cette fois, elle met le groupe au centre de la scène, mettant en évidence leur performance.

Juste un jour avant la sortie de leur prochain album studio, Gigaton, le 27 mars, le groupe fera ses débuts à Apollo Theater pour un concert exclusif de SiriusXM et Pandora.

Les fans peuvent entendre l’émission exclusive en direct sur la chaîne SiriusXM de Pearl Jam, Pearl Jam Radio, suivie d’une diffusion de Gigaton un jour avant sa sortie.

Produit par Josh Evans et Pearl Jam, Gigaton marque le premier album studio du groupe depuis le Lightning Bolt primé aux Grammy, sorti le 15 octobre 2013.

Le dernier vidéoclip que le groupe a sorti était pour leur single «Sirens», réalisé par Danny Clinch.

“Je ne peux pas vous dire à quel point je suis fier de ce groupe de chansons”, explique le bassiste de Pearl Jam, Jeff Ament. «Comme vous le savez, nous avons pris notre temps et cela nous a permis de prendre plus de risques. ‘Dance’ a été une véritable tempête d’expérimentation et de réelle collaboration, mélangeant l’instrumentation et la construction d’une grande chanson, et Ed a écrit certains de mes mots préférés, autour du motif de batterie de Matt. Ai-je mentionné la partie de guitare folle de Mike et que Stone joue de la basse sur celle-ci? Nous avons ouvert de nouvelles portes de manière créative et c’est passionnant. “

Pour soutenir le nouvel album, Pearl Jam entamera sa première étape de tournée nord-américaine en mars et avril. La tournée de 16 dates débutera le 18 mars à Toronto et s’achèvera par un passage de deux dates à Oakland du 18 au 19 avril.

Gigaton devrait sortir le 27 mars et peut être précommandé ici.