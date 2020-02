Pearl Jam lance un avertissement sévère aux scalpeurs de tickets

Ticketmaster a émis un avertissement sévère à toute personne qui envisage de scalper des billets pour le prochain Gigaton Tour de Pearl Jam.

Ceux qui tentent d’acheter des billets pour Pearl Jam via Ticketmaster seront accueillis avec un message indiquant que les billets pour le Gigaton Tour sont «mobiles uniquement» et «non transférables». Pour être assis ensemble, les fans doivent acheter leurs billets simultanément, via un seul appareil mobile; l’acheteur principal doit alors s’enregistrer aux côtés de ses invités. Ticketmaster a été désigné comme le seul vendeur – et revendeur – de billets Pearl Jam.

De plus, selon le message Ticketmaster, tout fan qui achète un billet mais qui n’est pas en mesure d’y assister ne pourra vendre que via le «Fan-to-Fan Face Value Ticket Exchange», qui devrait être mis en ligne le mardi 15 février. .

Malgré l’avertissement et les mesures de prévention du scalping apparemment hermétiques, un certain nombre de billets d’occasion Pearl Jam sont actuellement en vente sur les marchés de billets tiers.

À moins de coordonner une transaction sur l’échange de fans à fans et d’organiser un paiement supplémentaire après coup, il est difficile de savoir comment les revendeurs pourraient éventuellement livrer les billets annoncés aux acheteurs, ce qui rend la fraude très préoccupante.

Pearl Jam s’est auparavant affronté avec Ticketmaster sur ce qu’ils considéraient comme des pratiques commerciales déloyales et monopolistiques. Pearl Jam est allé jusqu’à réserver des visites guidées exclusivement dans des lieux non-Ticketmaster et témoigner contre la société devant le tribunal.

De toute évidence, la politique actuelle de Ticketmaster consistant à donner aux artistes un mot à dire sur la façon dont leurs billets sont vendus – en décourageant le scalping, par exemple – a fait une impression positive sur le groupe de Seattle. Tous leurs concerts du Gigaton Tour auront lieu sur les sites Ticketmaster / Live Nation.

La tournée Gigaton de 30 spectacles (l’album du même nom devrait sortir le 27 mars) débutera au Canada le 18 mars. 10 spectacles américains suivront, et la dernière étape de la tournée aura lieu en Europe entre juin et juillet.