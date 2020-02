Pearl Jam “Led Astray” par “Corrupt” Live Nation, déclare un membre du Congrès

Plus tôt cette semaine, les membres de Pearl Jam ont envoyé une lettre au membre du Congrès du New Jersey Bill Pascrell Jr. (et au représentant Frank Pallone Jr.) avec des suggestions d’améliorations à la loi BOSS. Pascrell n’a pas accepté avec bonté les critiques constructives.

Le BOSS Act est un projet de loi parrainé par Pascrell Jr. qui, s’il est adopté, soumettra les distributeurs de billets à une multitude de réglementations et d’exigences. Mais ces exigences aideront-elles réellement les acheteurs de billets, ou créeront-elles simplement plus d’échappatoires et même de nouvelles opportunités de profit pour les scalpeurs avertis?

Dans une déclaration envoyée à Digital Music News par le bureau de Capitol Hill de Pascrell, le représentant a riposté contre la critique de Pearl Jam, tout en «rejetant» à fond les suggestions du groupe.

Le démocrate du New Jersey a indiqué que «des millions de fans américains» ont été touchés par «des frais cachés, des compléments et des gadgets créés par les monopoles de billets non réglementés», que la loi BOSS éliminerait, selon la réponse citée.

En outre, le représentant Pascrell Jr. a déclaré que son projet de loi était la «première refonte complète de ce marché corrompu» et que les souffrances (financières et autres) des acheteurs de billets duraient «assez longtemps».

La réplique du représentant s’est conclue par une reconnaissance du fait que «Pearl Jam sait peut-être une chose ou deux sur la bonne musique» et une réitération selon laquelle le groupe «a été induit en erreur» en ce qui concerne le BOSS Act.

Le représentant Pascrell Jr. a ensuite proposé de parler à Pearl Jam “des raisons pour lesquelles Live Nation-Ticketmaster ne se soucie pas de leurs fans et souhaite préserver un marché corrompu”.

“Depuis des décennies, des millions de fans américains qui ne veulent rien d’autre que de profiter d’un peu de divertissement pour leur argent ont été victimes du marché opaque des événements en direct”, a déclaré Pascrell. «Les fans ont été pincés, gougés, serrés, trempés et carrément braqués par une litanie apparemment interminable de frais cachés, de modules complémentaires et de gadgets créés par les monopoles de billets non réglementés qui opèrent dans l’obscurité en toute impunité.

«Mon projet de loi serait la première refonte complète de ce marché corrompu. Les amateurs de musique et de sport ont attendu assez longtemps pour être soulagés. Pearl Jam sait peut-être une chose ou deux sur la bonne musique, mais ils ont été induits en erreur par ma législation. Je serais ravi de discuter avec le groupe des raisons pour lesquelles Live Nation-Ticketmaster ne se soucie pas de ses fans et souhaite préserver un marché corrompu. “

À la suite de la déclaration officielle du membre du Congrès Pascrell Jr., le membre du Congrès a souligné son histoire d’opposition aux principales sociétés de billetterie, notamment en poussant l’administration Obama à rejeter la fusion (finalement approuvée) entre Live Nation et Ticketmaster. Il a également souligné les multiples appels publics de Pascrell pour des lois qui régissent et réglementent les distributeurs de billets.

Enfin, la dernière partie du document comprenait une courte liste des dispositions de la loi BOSS.

Pour les plateformes de tickets primaires, ces dispositions concernent principalement la transparence en ce qui concerne les retenues, les frais et les politiques de remboursement. Et pour les plateformes de revente de billets, ces dispositions concernent principalement l’identification de la personne qui revend un billet et la protection des clients contre les frais cachés et les escroqueries.

En particulier, le représentant Pascrell Jr. n’a pas abordé l’un des problèmes prédominants de Pearl Jam avec la loi BOSS: qu’il pourrait aider les scalpeurs en interdisant les billets non transférables, qui sont vendus par Pearl Jam (via Ticketmaster) pour leur prochaine tournée Gigaton.

Alors que Pearl Jam pense que ce système profite aux fans en rendant plus difficile pour les revendeurs d’acquérir des billets, le représentant Pascrell Jr. croit évidemment que son interdiction rendra les fans moins redevables aux sociétés de billetterie.

Le membre du Congrès Pascrell Jr., ancien professeur de lycée, siège à la Chambre des représentants depuis 1998 et devrait affronter un challenger en novembre.

Au moment de la rédaction de cet article, Pearl Jam n’avait pas répondu publiquement au suivi formulé de Rep. Pascrell Jr.

Vous pouvez lire le résumé PDF de la loi BOSS de Pascrell ici.