Pearl Jam nous donne de bonnes guitares avec la chanson “Quick Escape”

Sans aucun doute, l’un des rendements les plus attendus pour 2020 est celui de Pearl JamParce qu’après avoir joué ces dernières années partout dans le monde, ils n’avaient pas sorti de nouvelles chansons. Heureusement, ils ont annoncé qu’ils revenaient par la grande porte, Eh bien, nous tous, ces années de sécheresse musicale prendront fin avec la sortie de son onzième album studio, Gigaton.

Juste deux jours pour écouter le nouvel album du légendaire groupe grunge, Ils ont décidé de sortir une dernière chanson de cet album intitulée “Quick Escape” et boy, est-ce que ça vient juste au bon moment, car en ce moment, toutes les nouvelles se concentrent sur la situation mondiale due au coronavirus, donc Écouter de la nouvelle musique Pearl Jam est une véritable bouffée d’air frais.

Pour cette chanson, Ils ont décidé de revenir à ce son punchy que nous aimons tant, où les tambours sonnent à sec et les guitares pleines de distorsion sont les protagonistes presque à tout moment.. Et bien sûr, nous devons parler de la voix d’Eddie Vedder, car malgré les années ça sonne toujours si puissant et bon comme quand ils commençaient à peine à former le groupe.

Les dernières secondes de la chanson donnent l’impression d’être un énorme jam, se terminant magistralement par un énorme solo de guitare cela vous encouragera sans aucun doute à assembler une énorme guitare à air dans votre salon. Quant aux paroles et connaissant un peu le fond de cet album, Pearl Jam critique sévèrement la situation aux États-Unis et quelque peu le capitalisme, ce qui nous fait voir qu’il y a beaucoup plus de choses dans la vie que de travailler pour quelque chose que nous n’aimons pas pour gagner un salaire.

Au milieu de tout cela, il y a une référence à Donald Trump – assez énergique – où le groupe nous fait comprendre qu’il n’aime absolument pas qu’il soit le président des États-Unis. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également sorti un visuel pour cette chanson, lequel nous montre à nouveau beaucoup de paysages impressionnants de la planète combiné avec les images de une mouette volant dans le ciel et lançant une fusée.

Il vaut mieux ne pas vous en dire plus, arrêtez ce que vous faites et Préparez-vous pour la première ce vendredi 27 mars de Gigaton en écoutant «Quick Escape», le dernier single de Pearl Jam.