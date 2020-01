Pearl Jam officialise le nouvel album ‘Gigaton’ et annonce une tournée en Amérique du Nord!

Il y a quelques jours, Pearl Jam a ravi la moitié du monde avec des indices sur un éventuel nouvel album intitulé Gigaton. Dans tout ce rouleau, on trouve une vidéo de quelques secondes où vous pouvez entendre une mélodie tandis que la même illustration avec le nom du groupe écrit en rythme cardiaque apparaît sur une carte. Des coordonnées mystérieuses ont également été publiées dans le monde entier qui ont conduit leurs fans directement à une image de la fonte des glaciers, que beaucoup ont interprétée comme la couverture possible du nouvel album.

Aujourd’hui (13 janvier), avec un grand sourire aux lèvres, nous pouvons confirmer que Pearl Jam l’a déjà rendu officiel, détaillant la sortie de son prochain et onzième album studio: Gigaton. Sans enthousiasme, ils devraient savoir que la date de sortie sera le 27 mars. Cet album a été enregistré sous la société de production Monkeywrench Records / Republic Records et internationalement l’album sera publié et distribué par Universal Music Group.

Annonce Gigaton: un nouvel album et une nouvelle tournée au printemps 2020!

Produit par Josh Evans et Pearl Jam, Gigaton marque le premier album studio du groupe depuis le Lightning Bolt primé de 2013. Gigaton est disponible en pré-commande dès maintenant sur www.pearljam.com. Le premier single, «Danse des voyants», sera lancé dans les prochaines semaines, vous devez donc être très attentif pour entendre le nouveau son que le groupe de Seattle apporte.

“La réalisation de cet album a été un long voyage”, explique Mike McCready dans l’annonce de son album. «C’était émotionnellement sombre et parfois déroutant, mais aussi une feuille de route passionnante et expérimentale pour la rédemption musicale.. La collaboration avec mes camarades de groupe dans «Gigaton» m’a finalement donné plus d’amour, de conscience et de connaissance de la nécessité d’une connexion humaine en ces temps. »

Tout comme il a été spéculé, la couverture de Gigaton présente la photo du photographe, cinéaste et biologiste marin canadien Paul Nicklen «Cascade de glace». Prise à Svalbard, en Norvège, cette image montre la calotte glaciaire Nordaustlandet qui jette de grands volumes d’eau de fonte. Un portrait triste et magnifique qui démontre les effets du réchauffement climatique sur le monde.

En plus d’annoncer Gigaton, Pearl Jam a également annoncé les 16 dates de sa prochaine tournée en Amérique du Nord. Malheureusement, ils oublient toujours que le Mexique est l’Amérique du Nord et les dates annoncées ne présentent pour le moment que des concerts au Canada et aux États-Unis. La tournée commence le 18 mars à Toronto et se termine le 19 avril à Oakland.

Dans un acte de soutien communautaire, 5 $ de chaque billet vendu lors de cette tournée iront à leur propre fondation The Vitalogy Foundation. Cette fondation soutient les efforts des organisations à but non lucratif qui effectuent un travail louable dans les domaines de la santé communautaire, de l’environnement, des arts et de l’éducation et du changement social.

Visite complète:

18 mars Toronto, ON Aréna Banque Scotia

20 mars Ottawa, ON Centre Canadian Tire

22 mars Québec, QC Centre Vidéotron

24 mars Hamilton, ON FirstOntario Centre

28 mars Baltimore, MD Aréna Royal Farms

30 mars New York, NY Madison Square Garden

2 avril Nashville, TN Bridgestone Arena

4 avril St. Louis, MO Enterprise Center

6 avril Oklahoma City, OK Chesapeake Energy Arena

9 avril Denver, CO Pepsi Center

11 avril Phoenix, AZ Gila River Arena

13 avril San Diego, CA Viejas Arena

15 et 16 avril Los Angeles, CA Le Forum

18 et 19 avril Oakland, CA Oakland Arena