Pearl Jam participe à Reddit AMA et reporte sa tournée européenne

Suite à l’annulation de leur tournée nord-américaine du Gigaton, Pearl Jam a décidé de reporter sa tournée européenne de 14 dates, à la lumière de la pandémie COVID-19. Initialement prévu pour le coup d’envoi le 23 juin à Francfort, en Allemagne, les spectacles auront désormais lieu en juin et juillet 2021. Cependant, tout n’était pas perdu cette semaine pour les fans de Pearl Jam. Jeudi, les guitaristes Mike McCready et Stone Gossard ont discuté de leur nouvel album le plus vendu, entre autres, sur leur tout premier AMA Reddit.

Bien que l’annulation de la tournée européenne n’ait pas encore été annoncée avant la session de l’AMA, McCready et Gossard ont fait allusion à la décision précoce du groupe de reprogrammer leur tournée nord-américaine, qui aurait commencé fin mars. Pearl Jam a été l’un des premiers artistes à reporter une tournée à la lumière de COVID-19, qui a agressivement frappé leur ville natale de Seattle.

Les deux ont également discuté de la création de Gigaton. McCready a partagé cela: «Ce fut un long processus à faire. Beaucoup de départs et d’arrêts avec les tournées, Chris [Cornell’s] la mort, etc. Mais… C’était gratuit de simplement enregistrer avec l’état d’esprit de «Faisons tout ce qui nous vient à l’esprit». »

McCready est allé plus en détail, partageant cela, «Dance Of The Clairvoyants», «était le meilleur exemple de laisser aller toutes les idées préconçues que j’avais sur la façon dont une chanson de Pearl Jam devrait être.» En ce qui concerne «Retrograde», il a déclaré: «J’adore les choses ambiantes et j’ai essayé de créer une énorme atmosphère trippante à la fin de [the song]. J’imaginais des gens qui l’écoutaient au casque. »

Les fans ont également demandé si les rumeurs étaient vraies selon lesquelles Gigaton serait le premier d’un album en deux parties. McCready a répondu que «Gigaton est son propre record. J’adorerais enregistrer plus de musique en cette période de pandémie, mais il est important que nous prenions tous des mesures pour être en sécurité. “

Les deux guitaristes ont également parlé de leur ami de longue date et compagnon du groupe Temple of the Dog, Chris Cornell. Gossard a partagé l’un de ses plus beaux souvenirs du chanteur de Soundgarden, qui s’est suicidé en 2017. Le guitariste a rappelé que Soundgarden avait enregistré des pistes pour leur LP de 1996, Down On The Upside dans son Studio Litho. «Le mois précédent, Mike avait laissé un mannequin humain appelé un« homme de sécurité »au studio pendant que nous avions enregistré No Code… L’homme de sécurité était resté sur le canapé pendant tout le temps d’enregistrement Soundgarden[ed]. ” Lorsque le producteur de Down On The Upside, Matt Bayles, est arrivé pour une séance, se souvient Gossard, «Un homme de sécurité s’est levé et a effrayé le s – t [out] de lui. Chris s’était glissé à l’intérieur et avait mis tous les vêtements de l’homme de sécurité et s’était assis là pendant 20 minutes à attendre… tellement drôle… »

Les deux ont également été interrogés sur les enregistrements qui ont changé leur vie. McCready a révélé qu’il était un fan des Rolling Stones. «Je dois croire que Sticky Fingers et Exile on Main Street m’ont sauvé la vie», a-t-il déclaré. “Ces disques sont encore si beaux pour moi.” Il a également cité Queen’s News Of The World, Led Zeppelin II et Never Mind The Bollocks des Sex Pistols parmi ses favoris. Il a ajouté que Kiss’Alive !, “C’est pourquoi j’ai commencé à jouer de la guitare”.

Le très attendu Gigaton, qui a marqué le premier album de Pearl Jam en près de cinq ans, a été un retour triomphal pour les icônes du grunge. Leur 11e effort en studio a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard Rock Albums Chart et No.5 sur le Billboard Top 200. Pendant ce temps, l’album a recueilli de nombreuses distinctions de la part de critiques, notamment Rolling Stone, l’Associated Press et Spin, qui a appelé Gigaton, «Leur meilleur album depuis la fin des années 90. . “

Gigaton est maintenant disponible et peut être acheté ici.