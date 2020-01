Pearl Jam pourrait annoncer un nouvel album cette année

2020 ne fait que commencer et nous avons déjà quelques albums qui nous excitent trop, mais les nouvelles que nous allons vous donner peuvent tout changer. Sans aucun doute, l’un des rendements les plus attendus est celui de Confiture de perlesEh bien, pendant près de sept ans, nous n’avons pas de nouvelle musique du groupe, c’est pourquoi Un album à venir est quelque chose que tous les fans attendent depuis longtemps et semblent en avoir donné des signes.

Il y a quelques heures, Eddie Vedder et compagnie ont publié sur leur compte Twitter quelques images plutôt étranges qui pourraient être des indices d’un nouvel album studio. Les illustrations en question montrent un battement de cœur où vous pouvez à peine voir le nom du groupe, puis plus haut avec un dessin étrange de cœurs brisés sous forme de goutte.

Mais avant de leur faire un arrêt cardiaque, passons en revue ce qui s’est passé. En voyant ces deux illustrations, des milliers de fans sont devenus spectaculaires sur un éventuel album de Pearl Jam et il y avait ceux qui disaient que cela pourrait être un concert de charité pour les victimes des incendies de forêt en Australie, mais dans le cas de tels messages spontanés, cela pourrait être n’importe quoi.

L’idée de l’album numéro 11 du groupe n’est pas aussi folle que beaucoup le pensent. À la fin de l’année dernière et dans une interview pour Rolling Stone, le guitariste principal de Pearl Jam, Mike McCreadyil a dit à tout le monde les membres du groupe avaient travaillé sur de la nouvelle musique, et que même le groupe avait déjà travaillé en studio mais que rien n’était encore fini.

«Nous travaillons à notre propre rythme et faisons de la musique en ce moment, et c’est génial et différent, et je suis excité à ce sujet mais nous n’avons encore rien fini. J’aimerais avoir une réponse pour vous, mais je veux que vous sachiez que nous enregistrons en ce moment. »

Le dernier album de Pearl Jam sorti était Éclair en 2013, qui comprenait de vrais succès comme “Mind Your Manners”, Getaway “et” Sirens “. On se souvient de cette dernière chanson parce que deux ans plus tard, ils venaient à Mexico pour donner un concert émotionnel et en elle Fernando dédierait cette même chanson à Fernando un fan décédé près de la date de sa présentation au Foro Sol. Il ne vous reste plus qu’à attendre plus de détails sur un nouvel album et que dans l’un d’eux descendez au Mexique pour les revoir en live.