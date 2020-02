Pearl Jam présente l’incroyable vidéo animée de “Superblood Wolfmoon”

Nul doute que ces jours-ci, nous avons été ravis du retour triomphal de Confiture de perles, après ne pas avoir sorti de musique fraîche du four pendant près de sept ans. Heureusement pour tout le monde, les légendes du grunge reviennent en 2020 avec un tout nouvel album appelé Gigaton, dont nous avons déjà entendu quelques chansons, “Dance of the Clairvoyants”, “River Cross” et “Superblood Wolfmoon” qu’ils ont sorti le 18 février dernier.

Aujourd’hui et quelques heures seulement après la sortie officielle du deuxième single de Gigaton, Pearl Jam a décidé de sortir la vidéo de cette nouvelle chanson et je voulais la présenter à tous ses fans. Le visuel a été réalisé par l’animateur Rick Ross qui est surtout connu dans le monde de YouTube et Instagram sous le nom de Tiny Concert, Nous voyons une version animée du groupe jouant la chanson et nous rappelant un peu de cette vidéo qu’ils ont sorti en 1998 pour “Do The Evolution” mais bien sûr, d’une manière beaucoup plus austère.

Tout au long de la chanson et tout en Eddie Vedder, Mike McCready, Stone Gossard, Jeff Ament et Matt Cameron rock hard tandis qu’en même temps, certaines images de la lune sont intercalées auxquelles elles se réfèrent tellement tout au long de la chanson. Peut-être que ce n’était pas ce à quoi le monde s’attendait, surtout pour la dernière vidéo officielle qu’ils nous ont présentée, mais lLe groupe a réussi à créer un visuel que tous les fans vont adorer.

Ceci est l’une des chansons les plus percées que nous ayons entendues depuis un moment et qui nous fait penser que le nouvel album de Pearl Jam en sera plein, de cailloux purs de ceux qu’on aime tant. N’oubliez pas que Gigaton sera disponible le 27 mars au format physique et sur toutes les plateformes numériques.

Mais bon, arrête de parler, arrête tout ce que tu fais et Découvrez ci-dessous le grand concert animé Pearl Jam créé pour la vidéo “Superblood Wolfmoon”: