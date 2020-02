Pearl Jam présente une nouvelle chanson mais vous devez pointer votre téléphone vers la lune pour l’écouter

Sept ans, nous avons dû attendre pour obtenir de nouveaux éléments de l’emblématique groupe Pearl Jam dans nos oreilles. Il y a quelques jours, ils nous ont donné «Dance of the Clairvoyants», le premier single de leur nouvel album Gigaton. Maintenant, ils partagent une nouvelle chanson intitulée “Superblood Wolfmoon”, mais l’écouter ne sera pas aussi facile que vous le pensez. Le groupe a fait la chanson ne peut être transmise qu’en pointant votre téléphone vers la lune. Oui, vous l’avez bien lu.

Pour écouter «Superblood Wolfmoon», vous devez d’abord télécharger l’application Web Pearl Jam pour débloquer l’expérience de réalité augmentée. De là, il vous sera demandé d’ouvrir l’application sur votre téléphone, de pointer l’appareil photo vers la lune et d’attendre la magie. Selon Rolling Stone, la chanson commencera à jouer et les animations à l’écran danseront autour de la lune. Les utilisateurs d’Android et iOS peuvent visiter le site moon.pearljam.com pour débloquer l’expérience de réalité augmentée. Le groupe utilisait auparavant la technologie AR (réalité augmentée) au cours de la période précédant son annonce de Gigaton.

“Nous sommes honorés de travailler avec Pearl Jam pour donner vie à sa musique grâce à la technologie combinée aux éléments de la nature qui ont inspiré son son”Le PDG de Powster, Ste Thompson, a déclaré dans un communiqué. «Cette activation montre son innovation et son énergie créative dans son nouvel album. L’adaptation aux nouvelles technologies et l’intégration des plateformes libèrent le plein potentiel de la musique, en plus de changer la façon dont les fans expérimentent de nouveaux sons, et nous sommes ravis de nous associer à Pearl Jam pour donner à leurs fans cet aspect unique de leur style et de leur direction artistique. »

Cette sortie en réalité augmentée n’est pas le seul moyen d’écouter «Superblood Wolfmoon». Si vous n’avez pas le temps ou l’envie de battre toutes ces étapes pour écouter le deuxième single de Pearl Jam, ce n’est pas la vie ou la mort non plus. Le lancement de tous les services de streaming aura lieu le 19 février prochain. Pour l’instant, voici la toute nouvelle vidéo qu’ils ont sortie pour “Dance Of The Clairvoyants”: