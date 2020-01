Pearl Jam publie la tracklist complète de ‘Gigaton’

2020 nous reçoit de la meilleure façon, et c’est le 13 janvier, Pearl Jam a annoncé qu’il sortirait un Gigaton, un nouvel album cette année et le numéro 11 de sa carrière. Pour donner cette notion énorme et confirmer ce qui spécule depuis 2019, Eddie Vedder et la société ont mis sur pied une campagne mondiale pour découvrir une grande surprise.

Inviter les gens à descendre dans la rue dans différentes parties du monde (y compris notre magnifique CDMX, bien sûr) et grâce à la merveilleuse technologie, le groupe a réussi à créer un filtre dans lequel les fans pouvaient prendre la photo d’une image de certains glaciers – une œuvre de Paul Nicklen – et pouvaient voir comment ils fondaient peu à peu (Cela sans savoir que c’était la pochette du disque).

Comme si cela ne suffisait pas, nous n’aurons pas à attendre si longtemps pour entendre le nouveau groupe de Seattle, Ils ont également confirmé que Gigaton sera disponible le 27 mars dans tous les formats (vous savez, plates-formes numériques et disque physique), on savait aussi que le premier single de cet album serait “Dance of the Clairvoyants”, qui ne sont pas encore sortis mais que nous attendons avec impatience.

Mais maintenant, Pearl Jam présente la liste officielle des chansons qui seront incluses dans ce nouveau disque. Avec seulement 12 chansonsEddie Vedder, Mike McCready, Stone Gossard, Jeff Ament, Matt Cameron et Kenneth Gaspar prévoient de laisser le silence qui a duré près de sept ans depuis la création de Lightning Bolt en 2013. Et pour le promouvoir, ils ont également annoncé qu’ils organiseraient une tournée en Amérique du Nord et en Europe, que nous espérons que vous apporterez au Mexique pour les revoir en direct et en couleur.

Ici, nous quittons l’annonce officielle du groupe et La tracklist competitito de Gigaton, le prochain album de Pearl Jam:

01. “Qui a jamais dit”

02. «Superblood Wolfmoon»

03. «Danse des voyants

04. “Quick Escape”

05. “D’accord”

06. «Seven O’Clock»

07. “Never Destination”

08. «Prenez le long chemin»

09. “Bouclez”

10. Come Then Goes

11. rétrograde

12. River Cross

Gigaton Sortie le 27 mars. Quelle piste êtes-vous le plus heureux d’entendre?

Plus d’infos et précommande: https://t.co/uDIWRrKT1y pic.twitter.com/il6Zvb22bh

– Pearl Jam (@PearlJam) 20 janvier 2020