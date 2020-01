Pearl Jam publie les pistes d’un nouvel album possible sur CDMX

Pearl Jam a sorti une série de titres sur son compte Twitter, nous faisant croire que nous étions probablement confrontés à l’annonce d’un nouvel album de groupe. Quelques heures plus tard, les légendes du grunge sont revenues sur le réseau social pour téléchargez une vidéo mystérieuse qui nous a fait réfléchir bien plus que lorsque nous faisions des examens de mathématiques, vraiment.

Dans le petit clip de quelques secondes, vous pouvez entendre une mélodie tandis que la même illustration avec le nom du groupe écrit en rythme cardiaque apparaît sur une carte. Le plus intéressant de tout cela, c’est qu’une série de points très précis apparaissent sur cette carte et l’un d’eux pointe vers le CDMX.

Recherchez Pearl Jam dans les villes du monde entier… https://t.co/uDIWRrKT1y pic.twitter.com/qEB9yLhWd2

– Pearl Jam (@PearlJam) 10 janvier 2020

En nous plaçant dans la capitale chilienne, nous pouvons voir que cela nous amène à des coordonnées qui nous mènent directement vers l’une des avenues les plus importantes de la ville, le Paseo de la Reforma et juste en face de l’Ange de l’Indépendance. En plus de cela, un filtre est disponible sur Facebook et Instagram qui montre l’image de la fonte des glaciers, qui pourrait être la couverture du 11e album de Pearl Jam.

Plusieurs utilisateurs de réseaux sociaux et fans de Pearl Jam se sont déplacés vers les différents points marqués dans le monde pour voir de leurs propres yeux et une fois pour toutes ce qui est apporté à Eddie Vedder et à la société. Ici, ils peuvent Regardez la vidéo d’un utilisateur de Reddit qui a montré ce qui a été trouvé dans les coordonnées marquées dans la ville d’origine du groupe, Seattle, ainsi que la photo de quelqu’un qui a apparemment déjà été lancé dans le CDMX.

Seattle Marker avec lentille Instagram de r / pearljam

Spoiler: est la couverture du nouvel album de Pearl Jam pic.twitter.com/UydJbEE8Rc

– [•-•] (@yavisgzz) 10 janvier 2020

Plus tard, nous avons découvert que La célèbre image des glaciers qui est sur les lèvres de tous les fans de Pearl Jam est l’œuvre du photographe et collaborateur régulier du National Geographic, Paul Nicklen. La photo elle-même a été prise en 2019 et la seule intention que j’avais était de montrer les énormes effets du changement climatique dans des endroits comme l’Arctique, l’Alaska et le Groenland.

Jusqu’à présent, on ne sait pas ce que fait Pearl Jam, mais il est très possible que ce soit l’annonce du nouvel album du groupe et demandant déjà à tous les saints, une possible tournée autour du monde – considérant qu’ils seront en tournée en juin et juillet 2020 en Europe -, pour les ramener au Mexique.