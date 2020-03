Pearl Jam reporte la tournée de Gigaton en raison des craintes du coronavirus

Pearl Jam et KISS sont les derniers artistes à modifier leurs plans de tournées à la lumière de l’épidémie de coronavirus.

Pearl Jam a décidé de reporter sa prochaine tournée nord-américaine, qui devait démarrer à Toronto le 18 mars en raison de l’aggravation de la situation avec le coronavirus. Le groupe a déclaré dans un communiqué: «En tant que résidents de Seattle, nous avons été durement touchés et avons pu constater de première main la rapidité avec laquelle ces situations désastreuses peuvent dégénérer. Nos écoles pour enfants ont fermé avec des universités et des entreprises. Ça a été brutal et ça va empirer avant de s’améliorer.

«Donc, on nous dit que faire partie de grands rassemblements figure en bonne place sur la liste des choses à éviter, car cette crise sanitaire mondiale commence maintenant à affecter toute notre vie. Malheureusement, communier en grands groupes est une grande partie de ce que nous faisons en tant que groupe et la tournée que nous avons planifié pendant des mois est maintenant en danger.

«Nous avons et garderons toujours la sécurité et le bien-être de nos supporters comme priorité absolue. C’est donc avec une profonde frustration et regret que nous sommes obligés de faire cette annonce la plus malheureuse: cette première étape de notre tournée “Gigaton” devra être reportée et les spectacles reprogrammés pour une date ultérieure. “

Pearl Jam ajoute: «Nous avons travaillé dur avec tous nos dirigeants et associés pour trouver d’autres solutions ou options, mais les niveaux de risque pour notre public et leurs communautés sont tout simplement trop élevés pour notre niveau de confort. Ajoutez à cela que nous avons également un groupe unique de fans passionnés qui voyagent partout.

«Nous avons toujours été humiliés par cela et respectons leurs énergies et leur dévouement. Cependant, dans ce cas, les voyages sont à éviter. Cela n’a certainement pas aidé qu’il n’y ait pas eu de message clair de la part de notre gouvernement concernant la sécurité des personnes et notre capacité à aller travailler. N’ayant aucun exemple de la capacité de notre département national de la santé à aller de l’avant, nous n’avons aucune raison de croire qu’il sera sous contrôle dans les semaines à venir. »

La déclaration de Pearl Jam conclut: «Encore une fois, ici à Seattle, ce que nous assistons, nous ne le souhaiterions à personne. Ce que nous souhaitons pour le reste du pays, c’est qu’ils puissent éviter les effets négatifs sévères des coronavirus et conserver leur sens de la communauté et prendre soin les uns des autres. Tout comme nous attendons avec impatience nos prochains concerts et la possibilité de nous réunir et de jouer des chansons fortes aussi énergiques que jamais. Nous sommes vraiment désolés… Et profondément bouleversés. Si quelqu’un ressent la même chose sur la base de ces nouvelles, nous partageons cette émotion avec vous. »

Dans d’autres informations sur les coronavirus, la station de radio KLAQ 95.5FM rapporte que la rencontre et le salut prévus au concert KISS hier soir au Don Haskins Center à El Paso ont été annulés.

Dans un e-mail envoyé à ceux qui avaient acheté des forfaits de rencontre et de bienvenue, le directeur de KISS, Doc McGhee, a déclaré: “Notre rencontre et nos salutations nous ont toujours offert, à vous et à nos fans, une occasion unique de littéralement se tenir côte à côte.”

