Pearl Jam reporte sa tournée américaine de printemps sur les problèmes de coronavirus

CONFITURE DE PERLES a reporté sa tournée américaine annoncée au printemps en raison de préoccupations concernant le coronavirus. Le trek de 16 dates à l’appui du prochain groupe “Gigaton” l’album devait débuter le 18 mars à Toronto, frapper le forum “Fabulous” les 15 et 16 avril, et se terminer avec un passage à deux dates à Oakland les 18 et 19 avril.

Le groupe a annoncé le report de sa tournée dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée.

CONFITURE DE PERLES a écrit: “En tant que résidents de la ville de Seattle, nous avons été durement touchés et avons été témoins de la rapidité avec laquelle ces situations désastreuses peuvent dégénérer. Nos écoles pour enfants ont fermé avec des universités et des entreprises. Cela a été brutal et ça va empirer avant Ça s’ameliore.

“Donc, on nous dit que faire partie de grands rassemblements figure en bonne place sur la liste des choses à éviter, car cette crise sanitaire mondiale commence maintenant à affecter toute notre vie.”

“Malheureusement, communier en grands groupes est une grande partie de ce que nous faisons en tant que groupe et la tournée que nous avons été occupés à planifier pendant des mois est maintenant en danger …

“Nous avons et garderons toujours la sécurité et le bien-être de nos supporters comme priorité absolue.

“C’est donc avec une profonde frustration et regret que nous sommes obligés de faire cette annonce des plus malheureuses…

“Cette première étape prévue de notre P J/Gigaton la tournée devra être reportée et les spectacles reprogrammés pour une date ultérieure.

«Nous avons travaillé dur avec tous nos dirigeants et associés pour trouver d’autres solutions ou options, mais les niveaux de risque pour notre public et leurs communautés sont tout simplement trop élevés pour notre niveau de confort. Ajoutez à cela, nous avons également un groupe unique de passionnés les fans qui voyagent loin et large. Nous avons toujours été humiliés par cela et respectons leurs énergies et leur dévotion. Cependant dans ce cas, le voyage est quelque chose à éviter.

“Cela n’a certainement pas aidé qu’il n’y ait pas eu de messages clairs de notre gouvernement concernant la sécurité des personnes et notre capacité à aller travailler. N’ayant aucun exemple de la capacité de notre département national de la santé à aller de l’avant, nous n’avons aucune raison de croire que cela sera sous contrôle dans les semaines à venir.

“Encore une fois, ici à Seattle, ce que nous assistons, nous ne le souhaiterions à personne. Ce que nous souhaitons pour le reste du pays, c’est qu’ils puissent éviter les effets négatifs sévères de cela et conserver leur sens de la communauté et prendre soin les uns des autres” Tout comme nous attendons avec impatience nos prochains concerts et la possibilité de nous réunir et de jouer des chansons fortes toujours aussi énergiques.

“Nous sommes vraiment navrés…

“Et profondément bouleversé …

“Si quelqu’un ressent la même chose sur la base de ces nouvelles, nous partageons cette émotion avec vous.”

“Gigaton” arrivera le 27 mars via Disques Monkeywrench/Records de la République. Produit par Josh Evans et CONFITURE DE PERLES, le disque marque le premier album studio du groupe depuis Prix ​​Grammy-gagnant “Éclair”, qui a été publié le 15 octobre 2013.



