Pearl Jam reporte sa tournée en raison d’un coronavirus

La première étape de la tournée 2020 de Pearl Jam prévue derrière leur nouvel album Gigaton a été reportée. Le groupe a publié une déclaration citant les récentes préoccupations de santé publique entourant l’épidémie de coronavirus. Les dates prévues de leur tournée européenne sont toujours d’actualité. Lisez leur déclaration complète ci-dessous. Pitchfork a contacté les représentants de Pearl Jam pour plus d’informations.

Gigaton est sorti le 27 mars. Les dates de la tournée nord-américaine de Pearl Jam devaient commencer le 18 mars à Toronto.

Pearl Jam:

03-18 Toronto, Ontario – Aréna Banque Scotia

03-20 Ottawa, Ontario – Centre Canadian Tire

03-22 Québec, Québec – Centre Vidéotron

03-24 Hamilton, Ontario – Centre FirstOntario

03-28 Baltimore, MD – Royal Farms Arena

03-30 New York, NY – Madison Square Garden

04-02 Nashville, TN – Bridgestone Arena

04-04 St. Louis, MO – Enterprise Center

04-06 Oklahoma City, OK – Chesapeake Energy Arena

04-09 Denver, CO – Pepsi Center

04-11 Phoenix, AZ – Gila River Arena

04-13 San Diego, Californie – Viejas Arena

04-15 Los Angeles, CA – Le Forum

04-16 Los Angeles, CA – Le Forum

04-18 Oakland, Californie – Oakland Arena

04-19 Oakland, Californie – Oakland Arena

06-23 Francfort, Allemagne – Festhalle @

06-25 Berlin, Allemagne – Waldbühne @

06-27 Stockholm, Suède – Lollapalooza Stockholm

06-29 Copenhague, Danemark – Royal Arena @

07-02 Werchter, Belgique – Rock Werchter

07-05 Imola, Italie – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari &

07-07 Vienne, Autriche – Wiener Stadthalle%

07-10 Londres, Angleterre – Hyde Park

07-13 Cracovie, Pologne – Tauron Arena%

07-15 Budapest, Hongrie – Budapest Arena%

07-17 Zurich, Suisse – Hallenstadion%

07-19 Paris, France – Lollapalooza Paris

07-22 Amsterdam, Pays-Bas – Ziggo Dome%

07-23 Amsterdam, Pays-Bas – Ziggo Dome

@ avec IDLES

& avec Pixies

% avec White Reaper

