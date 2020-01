Pearl Jam révèle une liste de pistes pour son nouvel album, Gigaton

Pearl Jam a partagé la liste des titres de son onzième album studio très attendu, Gigaton, qui devrait sortir le 27 mars via Monkeywrench Records / Republic Records.

Produit par Josh Evans et Pearl Jam, Gigaton propose 12 titres dont le premier single, «Dance of the Clairvoyants». Il s’agit du premier album studio de la tenue de Seattle depuis le Lightning Bolt primé aux Grammy, sorti le 15 octobre 2013.

«Faire ce disque a été un long voyage», explique le guitariste Mike McCready. «C’était parfois sombre sur le plan émotionnel et déroutant, mais aussi une feuille de route passionnante et expérimentale vers la rédemption musicale. Collaborer avec mes camarades de groupe sur Gigaton m’a finalement donné plus d’amour, de conscience et de connaissance du besoin de connexion humaine en ces temps. »

La couverture de Gigaton présente la photo du photographe, cinéaste et biologiste marin Paul Nicklen «Ice Waterfall». Prise à Svalbard, en Norvège, cette image montre la calotte glaciaire Nordaustlandet jaillissant de grands volumes d’eau de fonte.

Pour soutenir Gigaton, Pearl Jam entamera sa première partie de tournée nord-américaine en mars et avril. La tournée de 16 dates débutera le 18 mars à Toronto et s’achèvera par un passage de deux dates à Oakland les 18 et 19 avril. Le groupe a décidé que les billets seront uniquement mobiles et strictement non transférables, sauf à NY et CO où la transférabilité est requise par la loi de l’État. Visitez Pearl Jam’s site officiel pour plus d’informations.

2020 marque officiellement 30 ans de Pearl Jam en live. Onze albums studio, des centaines de performances live uniques et des sorties officielles de bootleg de concerts en direct plus tard, le groupe continue d’être acclamé par la critique et de succès commercial – avec plus de 85 millions d’albums vendus dans le monde et une intronisation en 2017 au Rock and Roll Hall of Fame.

Gigaton est sorti le 27 mars. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des pistes et achetez-la ici.

Gigaton:

«Qui a jamais dit»

«Superblood Wolfmoon»

«Danse des voyants»

«Quick Escape»

‘Bien’

‘Sept heures’

“Never Destination”

«Prenez le long chemin»

«Bouclez»

“Come Then Goes”

‘Rétrograde’

«River Cross»