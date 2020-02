Pearl Jam sort enfin le single “Superblood Wolfmoon”

Si quelque chose est devenu très clair dans cette nouvelle étape, c’est que Confiture de perles est un groupe qui évolue, de manière musicale et bien sûr lors de l’annonce de son nouvel album. Au-delà de l’écriture d’un excellent message et même d’une vidéo sur vos réseaux sociaux, lLes légendes du grunge ont utilisé une application de réalité augmentée qui fonctionnait avec des éléments spectaculaires placés dans diverses parties du monde, y compris bien sûr Mexico, mais ce qu’ils ont fait avec “Superblood Wolfmoon” s’ils nous laissaient avec un œil carré à cause de la façon dont ils utilisent la technologie pour transmettre un message.

Il y a quelques jours et via une application, Eddie Vedder et compagnie ont montré au monde ce simple d’une manière particulièreEh bien, cela a fonctionné avec l’application officielle du groupe et que lorsque vous pointez avec votre téléphone vers la Lune a commencé à sonner une chanson complètement nouvelle ainsi qu’une série d’animations qui se sont déplacées au rythme de la chanson. Eh bien Pearl Jam a décidé de mettre de côté cette façon créative de montrer sa musique et de sortir officiellement ce nouveau single.

On y entend une chanson complètement rock, un peu dense loin du son un peu dense qu’ils nous ont présenté “Dance of the Clairvoyants”. Ici, nous pouvons entendre un peu de l’onde sonore que le groupe de Seattle a montrée sur leur cinquième album studio, Yield, avec ponchos complètement arrondis pleins de guitares sordides jetant du punk et accompagné d’une lettre extrêmement bien pensée dans laquelle Vedder parle de la rapidité de la vie et du désespoir qui nous quitte parfois. Bien sûr, le titre de la chanson est inspiré de la Super Blood Moon qui a pu être vue par tout le monde en janvier de l’année dernière.

N’oubliez pas que Gigaton, le nouvel album du groupe sera disponible complètement le 27 mars prochain sur toutes les plateformes, mais pendant ce temps, laissez ce que vous faites et Commencez la journée avec de bonnes guitares de Pearl Jam et «Superblood Wolfmoon», le nouveau single du groupe qui fait partie de leur disque numéro 11: