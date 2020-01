Pearl Jam sort la superbe vidéo de “Dance Of The Clairvoyants”!

À la fortune des fans de Colorado grunge bone, 2020 est l’année où nous verrons le retour triomphal de Pearl Jam. Et ce n’est pas pour moins Ils ont annoncé la sortie de leur 11e album, Gigaton après presque sept ans sans sortir de nouvelle musique.

Avec une énorme campagne publicitaire – qui invitait les fans à sortir et à voir de leurs propres yeux une énorme surprise que le groupe avait pour eux -, Eddie Vedder et compagnie ont montré la couverture de l’album et annoncé ce matériel record dans le monde entier. Quelques jours plus tard nous serions surpris de créer le premier single, “Danse des voyants”, ce qui sonne comme une véritable évolution du groupe et congruent, car peut-être qu’ils ne sonnent plus si lourd mais les guitares sont là.

Maintenant Pearl Jam a sorti la vidéo officielle de cette chanson et la vérité est qu’elle nous a laissé l’œil carré. Ce visuel a été réalisé par l’étude Evolve, qui ont travaillé pour des publicités spectaculaires pour diverses marques ainsi que dans des documentaires History Channel.

Dans le nous voyons des scènes du groupe jouant la chanson avec de superbes scènes de la nature et de la Terre, y compris les montagnes, les gouttes de pluie, le ciel nocturne, les déserts, les abeilles, les forêts, les volcans et plus encore, nous montrant toutes ces choses impressionnantes que nous avons sur cette planète et que malheureusement nous manquons.

“Dance of the Clairvoyants” Mach II est ici. Vidéo complète: https://t.co/eMfUoyL3nS pic.twitter.com/dUulggoVfW

– Pearl Jam (@PearlJam) 29 janvier 2020

Pearl Jam est au courant de cette situation (et nous avons réalisé depuis qu’ils ont montré la couverture du nouvel album) et veut lui faire voir le monde que nous devons faire quelque chose pour les empêcher de disparaître. Ce clip vidéo donne l’impression Le rock se mélangera de manière intéressante avec un documentaire du National Geographic.

N’oubliez pas que Gigaton, le nouvel album d’Eddie Vedder et compagnie sera présenté en première le 27 mars au format numérique et sur toutes les plateformes numériques. Mais pendant que ce jour arrive, arrêtez ce que vous faites et Découvrez ci-dessous la superbe nouvelle vidéo Pearl Jam qui vient de sortir pour “Dance Of The Clairvoyants”: