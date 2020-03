Pearl Jam taquine l’album ‘Gigaton’ avec Hotline

CONFITURE DE PERLES les fans peuvent avoir un avant-goût du prochain album du groupe, “Gigaton”, en composant le 585-20-PEARL (585-207-3275). En appelant le numéro, les fans entendront le message suivant: “Bonjour, vous avez atteint le PEARL JAM ‘Gigaton’ hotline. Appuyez sur 1 pour laisser un message. Appuyez sur 2 pour activer la réception des mises à jour du groupe et prévisualiser le nouvel album avant sa sortie le 27 mars. “

“Gigaton” arrivera le 27 mars via Disques Monkeywrench/Records de la République. Produit par Josh Evans et CONFITURE DE PERLES, le disque marque le premier album studio du groupe depuis Prix ​​Grammy-gagnant “Éclair”, qui a été publié le 15 octobre 2013.

“Je ne peux pas vous dire à quel point je suis fier de ce groupe de chansons”, a expliqué Jeff Ament. “Comme vous le savez, nous avons pris notre temps et cela nous a permis de prendre plus de risques.”

“Faire ce record a été un long voyage”, a déclaré Mike McCready. “C’était parfois sombre sur le plan émotionnel et déroutant, mais aussi une feuille de route passionnante et expérimentale pour la rédemption musicale. Collaborer avec mes camarades de groupe sur «Gigaton» m’a finalement donné plus d’amour, de conscience et de connaissance du besoin de connexion humaine en ces temps. “

“Gigaton”couverture du photographe, cinéaste et biologiste marin canadien Paul NicklenLa photo “Ice Waterfall”. Prise à Svalbard, en Norvège, cette image montre la calotte glaciaire Nordaustlandet jaillissant de grands volumes d’eau de fonte.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).