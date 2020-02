Pearl Jam veut que vous pointiez votre téléphone vers la lune pour entendre leur nouvelle chanson

Pearl Jam a annoncé une nouvelle chanson pour suivre leur single “Dance of the Clairvoyants”. Celui-ci s’appelle “Superblood Wolfmoon”. Il n’est pas diffusé sur les services de streaming avant le 18 février, mais les fans désireux peuvent accéder à la chanson d’une autre manière: en pointant leurs téléphones vers la lune.

C’est vrai, les gens — Pearl Jam s’est associé à une société appelée Powster pour développer une nouvelle application Web de réalité augmentée qui permet aux utilisateurs de pointer la caméra de leur téléphone vers la lune afin de déverrouiller la nouvelle chanson. Selon un communiqué de presse, cela “déclenchera des animations à l’écran autour et sur la lune, chronométrées avec un aperçu de” Superblood Wolfmoon “et une option intégrée pour pré-commander la chanson.” Vous pouvez consulter le site ici sur les appareils mobiles.

Ce n’est pas la première fois qu’un groupe utilise un gadget lié à la RA pour promouvoir une nouvelle chanson. En 2017, Local Natives a sorti la chanson «I Saw You Close Your Eyes», qui obligeait les auditeurs à activer leurs caméras d’ordinateur portable et à s’asseoir devant eux les yeux fermés pour écouter la chanson.

Le nouvel album de Pearl Jam, Gigaton, sort le 27 mars; c’est leur premier nouveau depuis le Lightning Bolt de 2013. Le groupe a récemment annoncé une tournée. Leur retour en musique fait suite à leur intronisation au Rock & Roll Hall of Fame en 2017.

