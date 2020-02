Peggy Lee a-t-elle vraiment inspiré la Margarita?

Qu’il s’agisse d’une bénédiction ou d’une malédiction, la célébrité – mesurée aujourd’hui par le nombre d’abonnés aux médias sociaux d’une célébrité – peut apporter à ses destinataires privilégiés une richesse, un pouvoir et une influence considérables. Mais il y a d’autres avantages, plus petits et plus obscurs pour ceux dont la vie et la carrière sont touchées par la célébrité. Certaines personnes célèbres ont été honorées en ayant leurs noms associés à des fossiles (Johnny Depp), des aéroports (John Lennon), Crabes (Michael Jackson et David Hasselhoff), dinosaures (Mark Knopfler) et les fougères (Lady Gaga). Et aucune pénurie de stars n’a eu de boissons nommées d’après eux – sans doute aucune n’est aussi emblématique que la margarita, qui, selon la légende, a été nommée d’après Peggy Lee.

Comment la margarita a-t-elle obtenu son nom?

Parmi les stars qui ont eu des boissons portant leur nom figurent les actrices hollywoodiennes Mary Pickford et Jean Harlow, et des chanteurs tels que Janis Joplin et, plus récemment, David Bowie. L’un des cocktails les plus connus au monde aurait été inspiré par la légendaire chanteuse de jazz Peggy Lee, qui, selon son biographe James Gavin, dans son tome de 2014, Is That All There Is? The Strange Life Of Peggy Lee, était une passionnée du soi-disant «brassage du diable». Cela étant, il n’est peut-être pas surprenant qu’elle ait inspiré un barman à concocter un verre en son honneur.

Cette boisson était la margarita, qui, selon la légende, a été inventée en 1948 lorsque la chanteuse du Dakota du Nord (dont le vrai nom était Norma Deloris Egstrom) était au sommet des charts pop américains avec sa chanson d’inspiration latine “ Mañana (Is Soon Assez pour moi)’. Pendant ce temps, elle se produit au Balinese Room, construit sur la jetée de Galveston au Texas. C’est là que le barman du lieu, Santos Cruz, un fervent fan de Lee, a prétendument combiné la tequila avec le triple sec et l’a servie au chanteur avec un quartier de citron vert dans un verre bordé de sel. Son nom, margarita, était une version espagnole de «Margaret», dont dérive le nom diminutif Peggy.

La boisson préférée de Peggy Lee

Une discussion sur la page du forum des fans du site Web de Lee, à la suite de la mort de la chanteuse en 2002, a spéculé sur son rôle dans la création de la margarita. Bien que certains aient jugé le lien ténu, un fan a affirmé avoir visité la salle balinaise et avoir été témoin de documents authentifiant la création de la boisson, qui était une variante du soi-disant favori de Lee, un cocktail appelé The Sidecar. Ironiquement, en 2008, l’ouragan Rita a détruit la salle balinaise. Bien que le lieu ne soit plus debout, Nathan Cruz, le petit-fils du légendaire barman du lieu, maintient que sa famille était responsable de la création de la margarita, inspirée par Peggy Lee.

Peggy Lee n’est cependant pas la seule star féminine dont l’histoire est liée au cocktail à base de tequila. Certains soutiennent que la sirène de film hollywoodienne aux cheveux de flamme Rita Hayworth a été son inspiration, tandis que d’autres disent qu’une Marjorie King, une danseuse de Ziegfeld, a fait faire le cocktail en son honneur au Mexique par Carlos «Danny» Herrera en 1938. Un Américain bien nanti , Margarita Sames, de Dallas, a contesté cela avec véhémence, affirmant qu’elle avait créé la boisson pour ses amis dans sa maison de vacances à Acapulco. Pour ajouter encore plus de confusion, Jose Cuervo – la célèbre société mexicaine de tequila – a déclaré dans une de leurs publicités que la genèse du cocktail remonte à Palm Springs en 1938, grâce à une showgirl mexicaine appelée Rita De La Rosa.

Alors que la provenance de la margarita est entourée de mystère, une chose est très claire: la popularité de la boisson a augmenté de façon exponentielle au fil des ans – à tel point que, chaque 22 février, les États-Unis célèbrent la Journée nationale de la Margarita. Maintenant, bien sûr, la boisson peut être achetée pré-mélangée dans des canettes, des bouteilles et même des sachets congelés, il n’y a donc aucune raison de se rendre à Galveston – ou même à Palm Springs ou au Mexique – pour la déguster. Vive tout le monde! (Ou, comme on dit sur le chemin du Mexique: salud!)