Peler lentement et voir les débuts de l’UEV

le combo musical faisait partie d’une sous-culture se développant dans le Lower East Side de Manhattan, avec The Fugs et The Holy Modal Rounders. Au cours de leurs premiers stades de développement, Lou Reed, John Cale et Sterling Morrison a commencé à accepter des offres de bandes originales de films underground (Moe Tucker rejoindrait le groupe dans quelques mois), après que le cinéaste expérimental Piero Heliczer leur ait demandé de jouer en direct pendant que ses films étaient projetés sur un écran. Cette association a commencé au printemps 1965, avant que «Happenings» ne devienne à la mode; une partie du matériel joué par les Velvets, y compris «Venus In Furs» et «Heroin», finirait sur leur premier album.

Andy Warhol cherchait un groupe pour accompagner des expériences similaires dans le cinéma, la musique et la danse, appelé Exploding Plastic Inevitable. Il impliquait une troupe de 11 personnes, dont The Velvet Underground, qui, à la suggestion de Warhol, avait récemment ajouté à leur line-up une superbe chanteuse simplement connue sous le nom de Nico. Elle était apparue dans La Dolce Vita de Federico Fellini et, pendant son séjour à Londres, s’est associée à Bob Dylan, qui lui avait transmis sa chanson “I Keep It With Mine”, pour une seule sortie.

Le spectacle multimédia Exploding Plastic Inevitable a développé sa révolution dans un espace de club loué appelé The Dom, à Manhattan, puis a amené l’ensemble sur la côte ouest en mai. Se réfugiant à Los Angeles pour ce qui était censé être un engagement d’un mois au Trip on Sunset Strip, le spectacle a été fermé après quelques nuits par les autorités. Le Velvet Underground et Nico ont ensuite passé du temps à enregistrer et, à LA, ont finalement conclu un accord avec MGM Records, qui sortirait l’album sur Verve.

Le 12 mars 1967, The Velvet Underground & Nico Produced By Andy Warhol (tel qu’il a été présenté lors de sa sortie) était enfin dans les magasins et présentait ce qui est maintenant considéré comme les normes de Lou Reed, ‘I’m Waiting For the Man’, ‘There Elle repart »et« dimanche matin ». Reed a également écrit toutes les chansons qui feraient de Nico un nom familier, dont «Femme Fatale», «All Tomorrow’s Parties» et «I’ll Be Your Mirror».

Le groupe représentait un éloignement encore plus grand du stoïcisme pop que Les pierres qui roulent avait. La sensation générale de ce qui est devenu connu comme “l’album Banana” (en raison de la conception de la pochette “peel slow and see” de Warhol) était décidément plus rude que presque tout le reste à l’époque. Cela ressemblait vraiment à une séance d’entraînement dans un garage, mais avec une propulsion suffisamment formidable pour que la musique se transforme en quelques confitures de forme libre exquises. (Jusque-là, très peu d’albums comportaient des perruques prolongées; les Stones, Love et The Seeds étaient l’exception.)

Voici un LP sur lequel le numéro le plus radiophonique, «There She Goes Again», a entaillé l’intro de Marvin Gaye‘Hitchike’, qui ressemble à la version de couverture des Stones mais part dans sa propre direction érotique. Ensuite, l’album entre dans des ravers de dancefloor crank-out comme “Run, Run, Run” et “Heroin”, progressant progressivement vers leurs sommets. Tout cela prouve pourquoi les Velvets sont souvent classés comme l’un des groupes proto-punk, y compris MC5 et The Stooges, qui ont planté les graines de ce mouvement ultérieur. Il y a également eu des moments élégamment gaspillés, comme la voix principale de Nico dans “All Tomorrows Parties”, qui a touché l’élément du noble glamour inhérent au gang Warhol / Velvets qui a été capturé dans de belles diffusions dans les magazines Life et Look.

La sortie de The Velvet Underground & Nico a été quelque peu retardée grâce à une machine spéciale qui a dû être fabriquée pour créer la pochette originale de Warhol, qui comportait un autocollant en forme de banane qui se décollait pour révéler le fruit phallique ci-dessous. Et pourtant, les ventes originales de l’album sont loin d’être respectées.

«Alors que l’explosion du plastique inévitable avait un bon électricien qui savait comment faire fonctionner une boîte à fusibles, un bon roadie, de bons projectionnistes, de bons danseurs, de bons photographes et de fabuleux directeurs artistiques», a écrit Victor Bockris dans son livre, Up-Tight: The Velvet Underground Story, «The Velvet Underground n’avait personne qui voulait vraiment être une bonne personne d’affaires pour eux, ce qui est probablement le principal facteur de la faiblesse.» Là encore, ils incarnent l’artiste qui n’a jamais été pleinement apprécié pendant leur temps. Les VU ont maintenant plus d’acolytes qu’on ne pouvait l’imaginer dans les années 60.

