Pelle Almqvist de The Hives se remet d’un coronavirus en lançant un spectacle en direct

Ces derniers jours, nous avons vu comment une série de musiciens et d’artistes font leur part de la pandémie en raison du coronavirus qui combat le monde, la grande majorité joue à la maison ou sort des morceaux pour que leurs fans puissent en profiter. jours d’isolement social nécessaires pour empêcher la propagation du virus, cependant certains ont été infectés par COVID-19 et l’un d’eux est Pelle Almqvist, le chef et le chanteur de The Hives.

Le 31 mars le chanteur Le compte Facebook du groupe suédois a publié un message adressé à tous ses fans en pyjama noir et assis dans une cheminée, où a annoncé qu’il est également aux prises avec le coronavirus après tout. Mais ne nous rétrécis pas, parce que le chanteur a dit qu’il se sentait déjà un peu mieux et qu’il était aux derniers stades de l’infection, et voyant que leurs concerts et ceux d’autres artistes ont été annulés ou reportés dans le monde entier, dans The Hives, ils ont décidé de faire quelque chose.

Alors que lui et le reste du monde essaient de vaincre le virus à notre manière, The Hives partagera des concerts qui, nous en sommes sûrs, vous intéresseront dans une série intitulée Hivemanor Livemanor, où ils montreront à leurs fans des performances jamais vues par le groupe. Le premier d’entre eux l’a publié sur son compte Instagram et C’est un spectacle que les Suédois ont donné en janvier 2009 au Metro Theatre de Sydney, en Australie.

Cette nuit-là, Pelle Almqvist et compagnie ont offert un ensemble complètement différent de ce qu’ils nous ont habitué, car ils ont joué des couvertures pures. Il y avait un total de 11 chansons qui ont été lancées lors de ce concert, où les propres versions des Hives de certains classiques tels que “Beast of Burden” par les Rolling Stones ou “Hollywood Babylon” par les MisfitsIls ont également rendu hommage aux groupes qui les ont marqués comme The Hellacopters, Dion, The Saints et plus encore. Tout pour terminer la chanson idéale dans leur setlist, “Tick Tick Boom”.

Si vous voulez vérifier la première émission que The Hives partagera en ces jours de quarantaine ou d’isolement social, Vous pouvez l’ajouter en entier ci-dessous:

