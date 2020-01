Peloton perd sa poursuite antitrust contre les éditeurs de musique

Une bataille juridique velue entre les éditeurs de musique et Peloton a pris un autre tournant cette semaine.

Peloton a subi un sérieux revers contre les éditeurs de musique en litige devant la Cour fédérale cette semaine – bien que cette affaire soit loin d’être terminée.

Auparavant cette année, les éditeurs de musique – dont Downtown Music Publishing, Round Hill Music, Ultra International Music Publishing et Reservoir Media Management – ont déposé une plainte pour violation de droit d’auteur massive contre Peloton, avec des dommages-intérêts atteignant finalement 300 millions de dollars. Le groupe a accusé Peloton d’utiliser plusieurs de leurs chansons dans leurs vidéos d’entraînement sans licence appropriée.

Peloton a riposté contre ces accusations, mais a également ouvert une action distincte qui alléguait des violations de la loi antitrust. Plus précisément, le groupe d’éditeurs a été accusé d’avoir agi de manière collusoire, la National Music Publishers Association (NMPA) refusant d’autoriser les éditeurs membres à conclure des accords indépendants.

La NMPA et ses mandants ont répondu que ses efforts coordonnés étaient une réponse à une violation massive du droit d’auteur, ce qui nécessitait son attitude non coopérative.

Mais la juge du tribunal de district des États-Unis, Denise Cote, a demandé si la NMPA et ses membres éditeurs étaient le seul jeu en ville.

Après tout, il y a beaucoup plus de musique sous licence.

«Peloton définit le marché en cause comme des licences de synchronisation des œuvres protégées contrôlées (en tout ou en partie) et négociées collectivement par le [Music] Les éditeurs par le biais de la NMPA. “Ce marché proposé est juridiquement insuffisant, car il” ne comprend clairement pas tous les produits de substitution interchangeables “.

Promenez-vous sur Spotify et des millions de chansons non-NMPA sont facilement disponibles. Encore plus révélateur, plusieurs entreprises de licences de synchronisation proposent facilement de la musique pour les licences, avec des accords directs facilement créés.

Ce point n’a pas été perdu pour le juge Cote, qui a noté que de nombreux éditeurs non-NMPA pouvaient proposer leurs propres catalogues.

“Peloton n’explique pas pourquoi il ne peut pas substituer des chansons avec des licences de synchronisation appartenant aux éditeurs de musique à des chansons avec des licences de synchronisation appartenant à d’autres éditeurs”, poursuit l’opinion. “En effet, comme le reconnaît Peloton, il a réussi à” collaborer avec des éditeurs de musique pour développer un [sync] cadre de licence approprié à son activité et a conclu des accords avec tous les «grands» éditeurs de musique et de nombreux éditeurs de musique indépendants. »

Ceux de l’industrie peuvent déjà repérer la plainte implicite ici. Les pubs en question contrôlent les œuvres de Katy Perry, Justin Timberlake, Ed Sheeran, Justin Bieber, Drake, Ariana Grande et Rihanna, entre autres. Ces chansons sont demandées par les cavaliers et les instructeurs de Peloton, qui préfèrent les pistes bien connues et les plus performantes aux substituts similaires.

Mais cela ne signifie pas que la NMPA et sa cabale contrôlent le «marché pertinent» de la musique sous licence, un test clé dans les affaires antitrust. “Peloton soutient que les licences de synchronisation ne sont pas interchangeables parce que chaque chanson a des” qualités non fongibles “”, a poursuivi Cote. «Il est vrai que chaque œuvre protégée par le droit d’auteur possède au moins un minimum d’originalité. Mais la reconnaissance de ce principe fondamental de la loi sur le droit d’auteur n’explique pas pourquoi les chansons non contrôlées par les éditeurs de musique ne peuvent pas substituer dans la programmation d’exercices des chansons qu’ils contrôlent. »

Point: éditeurs de musique. Revenons maintenant à notre jeu régulier.

Maintenant, l’action revient au procès original pour violation du droit d’auteur de masse. En fait, il est difficile de savoir si Peloton pourrait gagner une action antitrust. Mais si l’objectif était de brûler du temps et des frais juridiques, ils sont déjà en avance. Plus tôt, des sources de Digital Music News ont souligné les frustrations des membres de la NMPA face à la bataille coûteuse menée. En réponse, les litiges des pubs du centre-ville, du réservoir et d’autres ont exprimé leur soutien à l’incursion juridique coûteuse.

Par ailleurs, David Israelite de la NMPA a fortement secoué la cage de TikTok, attisant le bavardage d’un autre procès massif. Dans une missive adressée au sénateur Marco Rubio et à d’autres membres du Congrès américain, Israelite a noté que «de nombreuses œuvres continuent d’être utilisées illégalement alors que la popularité de la plate-forme augmente de façon exponentielle», tout en concluant que «l’ampleur de la violation du droit d’auteur de TikTok aux États-Unis est probablement considérable et mérite un examen approfondi. “

Jusqu’à présent, les tirs n’ont toujours pas été tirés contre TikTok.

Malgré la victoire juridique d’aujourd’hui, il est difficile de savoir si la guerre plus large de la NMPA contre Peloton est une bonne idée.

En fait, il semble que Peloton comprenne déjà les points essentiels du juge Cote. L’année dernière, la société a décidé de contourner les éditeurs comme Downtown et a commencé à conclure des accords de licence directe avec des méga-stars comme Paul McCartney, Jennifer Lopez, Lizzo, Jennifer Lopez et Red Hot Chili Peppers.

Les méga-accords faisaient partie d’une nouvelle offre «Artist Series» qui se concentrait moins sur les catalogues massifs que sur l’enseignement par artiste et axé sur la personnalité. Après tout, les superstars sont autant des célébrités que des musiciens, et en conséquence, la plupart sont très réceptives à l’encaissement de chèques massifs pour les accords directs.

“Afin d’amplifier notre engagement envers la musique, nous prévoyons d’augmenter le nombre d’offres” Artist Series “”, a déclaré Peloton par e-mail à Digital Music News l’année dernière. “Nous avons récemment produit une balade à double instructeur Jennifer Lopez avec Robin Arzon et Jess King, ainsi qu’une balade Lizzo, et toutes deux placées dans le top 10 des classes live de tous les temps sur notre plateforme.”

Avance rapide jusqu’en 2020, et il semble que cette initiative ait réussi pour Peloton.

Dans une interview publiée avec Billboard ce matin, le chef de la musique de Peloton, Paul DeGooyer, a déclaré que la société avait été contrainte de réduire considérablement sa sélection musicale après avoir été frappée avec le costume NMPA. Mais Peloton est rapidement passé à la licence directe: «Nous avons pu reconstruire la bibliothèque très rapidement», a déclaré DeGooyer.

«Ce qui s’est finalement produit, c’est que nous avons eu une tonne de directeurs d’artistes en particulier, mais aussi nos partenaires juridiques et éditoriaux qui sont venus. Je pense que, dans certains cas, ils ont vu un service qu’ils souhaitent soutenir. Dans d’autres cas, c’était peut-être juste parce qu’ils se rendaient compte [of the programming] est à gagner si beaucoup de choses ne sont pas jouées.

«Et l’un des résultats est que nous commençons à nous offrir des trucs d’artistes vraiment géniaux, que vous pouvez voir exprimés dans environ 25 ou 26 artistes. [Series] Des classes.”

D’autres observateurs en marge écrivent sans aucun doute une «note à eux-mêmes» concernant les licences directes. Peloton dit qu’ils faisaient de leur mieux pour tout octroyer des licences correctement, mais se sont rapidement retrouvés dans un bourbier juridique qu’ils n’avaient pas prévu. Les principaux éditeurs se sont opposés à cette affirmation, mais en toute honnêteté, la startup de fitness ne semble pas avoir de problèmes avec ses efforts de licence directe.

Il est difficile de discerner si cela se répercute dans l’espace de licence plus large. Quoi qu’il en soit, les efforts de licence directe sont plus faciles à gérer sur le plan technologique, la loi américaine sur le droit d’auteur les autorise et les cadres découvrent leurs avantages. Récemment, Discovery Networks a tenté de remplacer un système basé sur des redevances de performance avec des paiements directs et initiaux aux compositeurs. Les compositeurs (et les éditeurs) risquaient de perdre une énorme quantité de redevances en conséquence, et Discovery a finalement annulé le plan après une sérieuse réaction.

En ce qui concerne la synchronisation, d’autres concédants de licence potentiels – c’est-à-dire le prochain Peloton – pourraient reconsidérer des négociations massives et complexes avec une série d’éditeurs dotés de la NMPA. Ne serait-ce que pour éviter la possibilité d’un gâchis juridique de 300 millions de dollars.

Plus à mesure que ce cas se développe. La dernière décision peut être consultée ici.