Peloton règle une action en contrefaçon de droit d’auteur impliquant des éditeurs de musique

Peloton a maintenant réglé sa bataille juridique controversée contre 14 éditeurs de musique différents, un groupe appelé par la National Music Publishers Association (NMPA).

Peloton a partagé les nouvelles du règlement avec Digital Music News, et les éditeurs ont confirmé la nouvelle. Le litige extrêmement litigieux (et coûteux) a commencé l’année dernière, Peloton se battant énergiquement contre les accusations de violation du droit d’auteur et même opposant son propre procès au consortium d’édition.

Les dirigeants de Peloton ont refusé de fournir des détails sur le règlement. Mais ils ont souligné un «accord de collaboration conjointe» avec le groupe d’édition et la NMPA, avec l’engagement de «travailler ensemble pour optimiser davantage les systèmes et les processus de licence musicale de Peloton».

“La musique est un élément important de l’expérience Peloton, et nous sommes très fiers d’avoir ouvert la voie à une nouvelle source de revenus pour les artistes et auteurs-compositeurs”, a déclaré le chef de la musique de Peloton, Paul DeGooyer. “Nous sommes également fiers de nous associer à [NMPA chief] David [Israelite] et la NMPA pour veiller à ce que les auteurs-compositeurs soient et continuent d’être rémunérés équitablement. Grâce à la contribution de la NMPA, nous sommes convaincus que notre système de musique propriétaire et ultramoderne offrira une expérience de remise en forme encore plus dynamique à nos millions de membres dans le monde entier. »

Malheureusement, c’est la belle version approuvée par l’avocat.

Plus réaliste, il y a probablement beaucoup de mauvais sang entre ces camps et une humeur de collaboration tout aussi silencieuse. Plus tôt, un juge fédéral a jeté contre-action antitrust de Peloton contre le groupe d’édition musicale, arguant que les arguments de la société de fitness de collusion et de contrôle du marché étaient à plat contre les définitions légales traditionnelles du comportement anticoncurrentiel. Quoi qu’il en soit, Peloton a juré de poursuivre le procès, tout en poursuivant agressivement des accords directs avec les gestionnaires et les artistes.

Le résultat a été un ensemble de classes axé sur les célébrités, avec des méga-artistes comme Red Hot Chili Peppers, Jennifer Lopez et Lizzo qui ont signé avec plaisir des accords directs et protégés qui englobaient la gamme de licences associées aux setlists en question. Aucun de ces accords n’a entraîné de problèmes juridiques, ce qui suggère que Peloton a tracé une voie de licence directe moins compliquée.

Cela soulève des questions quant à l’engagement de Peloton envers sa nouvelle alliance d’éditeurs, en particulier compte tenu des embûches extrêmes associées à une large licence de catalogue.

En effet, des sources de Digital Music News ont noté que le procès agressif de la NMPA contre Peloton peut avoir créé un effet de refroidissement sérieux pour les futurs concédants de licence, tout en vidant les coffres du groupe commercial sur les factures juridiques.

Il n’est pas clair non plus si la NMPA va maintenant s’attaquer à un autre grand objectif. Tout récemment, la NMPA a également prononcé un discours dur contre TikTok et son propriétaire ByteDance au sujet d’une violation flagrante des droits d’auteur. “L’ampleur de la violation du droit d’auteur de TikTok aux États-Unis est probablement considérable et mérite d’être examinée”, a déclaré Israelite aux membres du Congrès l’année dernière. Mais aucun litige n’a été déposé, et TikTok a depuis signé un certain nombre d’accords de grande envergure dans l’industrie, plus récemment avec la puissance de la K-pop Big Hit Entertainment et leur troupe de superstars, BTS.

Les éditeurs demandeurs dans l’affaire Peloton étaient Downtown Music Publishing, Anthem Entertainment, Big Deal Music, Pulse Music Group, peermusic, Greensleeves Publishing, Me Gusta Music, Reservoir Media Management, The Richmond Organization (TRO), Round Hill Music, The Royalty Network , STB Music, Tunecore et Ultra Music Publishing.

Pour ces avocats et étudiants dans la salle, l’affaire était Downtown Music Publishing LLC c.Peloton Interactive, Inc. (1: 19-cv-02426-DLC) District Court, S.D. New York.