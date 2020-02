Pendant combien de temps Spotify permettra-t-il aux “podcasts” Bootleg de se hisser au sommet des graphiques?

Un nombre substantiel de bootleggers de podcast fournissent de la musique illégale aux utilisateurs de Spotify, et il n’est pas clair comment – ou si – le service de streaming mettra fin à la vague de violation des droits d’auteur et de redevances volées.

Selon un rapport de Pitchfork, un processus simple mais efficace permet aux utilisateurs de faire des démos, des enregistrements en direct, des pistes inédites et une multitude de chansons autrement inédites, accessibles à tous sur Spotify: les œuvres sont déguisées en podcasts.

Le géant du streaming n’a pas établi de filtres de violation des droits d’auteur particulièrement stricts pour les contenus non musicaux, et à leur tour, les compilations restent en direct pendant des périodes de temps considérables – suffisamment longtemps pour atteindre le sommet des graphiques de podcasts, dans de nombreux cas.

“Bantal Empuk”, par exemple, a fait son entrée dans la liste des meilleurs podcasts de Spotify en offrant aux auditeurs la possibilité d’entendre des morceaux non-album de Lil Pump et même du regretté Juice WRLD, parmi beaucoup d’autres. Ce «podcast», comme des bootlegs similaires, a répertorié chacune de ses chansons comme un épisode, servant ainsi de liste de lecture.

Le rapport cité a également découvert des freestyles Childish Gambino bootleg, des pistes TikTok et des versions lentes et / ou remixées de chansons principales. Bien que certains de ces enregistrements non officiels soient attribuables à l’influence et à la portée de TikTok, d’autres ont simplement été directement téléchargés par les fans des artistes eux-mêmes.

Il convient également de noter que Spotify ne paie pas de redevances pour les podcasts.

Cependant, bien que l’inspiration pour publier de la musique bootleg ne soit pas financière, les artistes concernés sont très directement – et très sérieusement – touchés. Pour grimper au sommet des classements des podcasts, un programme doit recevoir de nombreuses pièces et critiques positives. (La formule précise pour déterminer le classement des podcasts n’a pas été révélée par Spotify.)

Et quel que soit le nombre exact de pièces jouées, l’essentiel est que les fans soient dirigés loin des chansons officielles de leurs artistes (qui produisent des redevances de streaming) et vers des œuvres qui n’offrent aucune compensation aux artistes.

Bien que Spotify prétend s’attaquer à la «faille du podcast», la musique illicite atteint toujours les oreilles des utilisateurs. Et à une époque où les redevances des artistes sont sous le feu, on ne peut s’empêcher de se demander combien de temps encore le plus grand service de streaming musical du monde restera en place pendant que les criminels enfreignent la loi de manière flagrante.