Pensiez-vous que nous avions oublié? La newsletter est arrivée pour eux pour aller à Vive Latino 2020!

Les 14 et 15 mars aura lieu la 21e édition du Festival latino-américain de culture musicale Vive Latino, celui qui année après année nous apporte le dernier et le plus emblématique du monde de la musique, avec des artistes d’Amérique latine et d’autres pays du monde qui se réuniront sur la même scène pour ravir des milliers de fans de musique.

Pour son édition 2020 il vit Latino vous réserve quelques surprises pour les fans qui, chaque année, se rencontrent au Foro Sol de la CDMX faire partie de l’expérience du festival, qui implique non seulement la musique en tant que telle, mais offre également à ses participants une expérience gastronomique et culturelle, des questions qui Ils ont fait du festival l’un des plus longs et des plus importants de notre pays.

Cette année, l’affiche Vive Latino nous réserve quelques surprises comme le show de 31 minutes, l’émission de télévision chilienne devenue un phénomène mondial et qui est pour la première fois l’événement principal des deux jours du festival, ainsi que le retour de Guns N ’Roses, le groupe commandé par Axl Rose, à Mexico avec un spectacle où ils vont probablement nous donner une approbation de leur prochain album studio.

Un hommage à José José, une exposition de catch, des groupes qui monteront sur la scène de Vive Latino pour la première fois, des groupes consentis par le public mexicain, etc., raisons d’aller à Vive Latino cette année. Et comme ici, nous voulons que chacun vive l’expérience de Vive Latino, ici Nous apportons un dernier bulletin de vote qui sera lancé au festival ce week-end.

La dynamique Sopitas est déjà sortie!

Bon bon. Nous savons que vous êtes nombreux à vouloir aller à Vive Latino, donc tout de suite nous vous avertissons que si la dynamique d’aujourd’hui ne sera pas très complexe, elle ne sera pas si facile non plus. Il vous suffit de suivre les étapes telles quelles, d’envoyer vos données et d’être le premier à tout faire correctement prendra vos billets pour vous rendre à la 21e édition de Vive Latino. Prêt?

1.- Partagez cette note dans votre compte Twitter et Facebook personnel, mentionnant cinq artistes que vous voulez voir dans Vive Latino cette année. N’oubliez pas de marquer @Sopitas et @SopitasFM et utilisez le hashtag #ViveLatinoXSopitas. N’oubliez pas que votre compte doit être public, car sinon nous ne pourrons pas voir vos messages et par conséquent, vous ne pourrez pas participer.

2.- Dans un tweet séparé, il mentionne cinq chansons que vous mourez d’envie d’entendre au Vive Latino (ils peuvent provenir d’un ou plusieurs artistes). Ici, vous devez également mentionner @Sopitas @SopitasFM et utilisez le #ViveLatinoXSopitas.

3.- Dans un dernier tweet, mentionnez la personne que vous emmèneriez à Vive Latino si vous en aviez l’occasion. Ici, vous devez également mentionner les comptes Sopitas et utiliser le #ViveLatinoXSopitas MAIS LES YEUX, car il faut aussi accompagner le tweet d’une photo de toi (vous + cette personne) pour vérifier si elle existe, plus que tout.

4.- Maintenant, quelques questions simples (sans réponse dans aucun réseau social, nous expliquons en ce moment).

Quel est le nom du lapin rouge de 31 minutes?

À quel groupe de Vive Latino appartient la chanson «In The Shadows?

Quel est le nom du groupe composé des sœurs Ale, Pau et Dany? (Voici la réponse)

Quel film les membres de Guns N ’Roses ont-ils vu lors de leur arrivée au Mexique en 2018? (ici la réponse)

Il mentionne un artiste qui participera à l’hommage à José José prévu à Vive Latino.

5.- Entrez votre réponse dans CETTE LIGUE, en plus de toutes les informations qui vous sont demandées ET ET PRÊTES! Les premiers à effectuer toutes les étapes et à répondre correctement à toutes les questions passeront deux fois afin qu’ils puissent assister à Vive Latino ces 14 et 15 mars.

IMPORTANT:

– Ils doivent suivre Sopitas et SopitasFM dans tous leurs réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram) Le non-respect de cette consigne sera automatiquement disqualifié.

– Nous mettrons les noms des gagnants dans cette note, Alors gardez un œil sur elle.

– Cette dynamique commence le 10 mars à 14h30 et se termine le même jour à 21 h

– Les gagnants seront informés le matin du 11 mars (soyez donc très attentifs à leurs mails et à cette petite note)

– Il est important que vos comptes Twitter et Facebook ne soient pas protégés (qui ne sont pas privés, alors), car il faut vérifier qu’ils ont bien suivi toutes les étapes.

– Ce concours s’adresse aux adultes et n’inclut pas les frais de transport. Considérez cela si vous participez à un autre état de la république.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.

Bonne chance!