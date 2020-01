Pepper Keenan à propos de la corrosion de la conformité “ Dans les bras de Dieu ”: “ Je pense toujours que c’est la meilleure chose que j’ai jamais faite ”

Andrew McKaysmith du “Cicatrices et guitares” podcast a récemment mené une interview avec CORROSION DE CONFORMITÉ guitariste / chanteur Pepper Keenan. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET). (Remarque: cet entretien a été réalisé avant le récent décès de CORROSION DE CONFORMITÉ le batteur Reed Mullin.)

Sur C.O.C.processus d’écriture de:

Poivre: “Je suppose que la chose la plus importante pour moi était que le dernier album sur lequel j’étais avec ces gars était [2005’s] «Dans les bras de Dieu». C’était, à l’époque, quand cela est sorti, c’était mon summum, c’était le mieux que je pouvais faire. Je me tapotais dessus à ce sujet. Je pense toujours que c’est la meilleure chose que j’aie jamais faite. Il a fallu beaucoup de travail et il a fallu beaucoup d’énergie étrange et toutes sortes de choses pour arriver, alors quand est venu le temps de faire un autre album, nous nous sommes en quelque sorte réunis et avons commencé à sortir et nous avons suggéré d’aller en Europe pour jouer quelques spectacles et voir ce qui se passe. Nous n’avions pas de maison de disques, nous n’avions pas d’agents de réservation, nous n’avions pas de merde. Nous avons appelé des copains et ils nous ont réservé des concerts en Europe: «Oui, c’est la programmation originale. Poivre est de retour dans le groupe, et bla, bla, bla. ‘ Nous sommes allés là-bas et avons joué quelques spectacles et ça s’est plutôt bien passé. Les gens sont sortis pour les concerts et nous avons obtenu un contrat d’enregistrement, mais quand est venu le moment de faire l’album, j’étais foutrement nerveux – je ne vais pas vous mentir. Nous ne crachons pas ces choses; Je ne vais pas lancer de conneries. Je ne voulais pas que cela ressemble à de l’argent pour les retrouvailles. Si nous allons le faire, nous allons le faire pour de vrai. Nous avons fait une tournée pendant deux ans pour rassembler nos conneries, améliorer un peu notre métier, déterminer dans quelle direction nous allons aller. C’est la vérité honnête du dieu: nous jouons un spectacle en Angleterre dans un centre d’art, mais c’était une cathédrale rénovée et c’est un bel endroit. Une cathédrale. Ils l’ont transformé en salle de concert. Nous sommes là-dedans et nous sommes assis dans le vestiaire qui est l’endroit où l’évêque est resté et merde, je suppose, peu importe ce qu’ils sont. Mais nous sommes assis dans cette pièce et il y a des vitraux partout. C’est magnifique. Je regarde le vitrail et au fond de celui-ci, un gars est persécuté et il est dit ‘Pas de croix pas de couronne’. Je suis assis là à regarder ça. Homme, moi et Boisé [[Météorologue, guitare]vont, “Voyez-vous cela?” Nous nous disons tous les deux “C’est le titre du disque”. Cela résonnait juste si clairement dans notre tête. À ce stade, nous avons signé un accord avec putain Explosion nucléaire et nous partions pour les courses. Une fois que vous avez eu ce concept en tête, il a été rempli de blancs. “

Sur C.O.C.l’authenticité de:

Poivre: “Je pense que la raison pour laquelle nous avons commencé à faire ce genre de choses est parce que nous étions aussi des fans de musique. Pour être honnête, la façon dont tout a commencé est que lorsque nous ‘Délivrance’ record, ce disque a été enregistré sur une petite étiquette appelée Registres de relativité. Nous avions fait ce record pour des sous sur le dollar. Nous avons eu John Custer travailler avec nous et ils ne pouvaient pas croire la façon dont cela sonnait pour le peu d’argent que nous y avons dépensé. Une chose est arrivée à une autre, peu de gens connaissent cette histoire, mais Columbia Records, ils avaient mis la main sur les démos que nous faisions pour ce disque. Et donc ils voulaient acheter C.O.C. de Registres de relativité et Relativité dit non. Sûrement pas.’ Cela ne s’est pas produit. Quelques semaines plus tard, l’un des grands honchos de Columbia Records m’a contacté et m’a dit d’aller acheter Le New York Times journal et aller à la section financière et aller à la page quoi que ce soit et regardez en bas. Ça disait ‘Sony/Columbia Records acquiert Registres de relativité. ‘ Ils ont acheté le putain de label et l’ont transformé en société de distribution et nous en ont enlevé. [Laughs] Nous étions des enfants, mec. J’étais sale à New York à vélo. Cela a donc changé la donne. Ensuite, ils sont revenus vers nous quand ils avaient les pistes entre leurs mains et ils ont dit: “Vous les gars, est-ce que c’est dans votre tête?” Nous n’avions pas encore fini. Ils nous ont branchés et nous ont mis Electric Lady Studios, Jimi Hendrix‘place et a dit:’ Terminez le record. ‘ Nous sommes allés par surprise. Nous avons foutrement fait l’album qui était dans nos cerveaux, dont nous étions proches, mais c’était un luxe à cette époque dans les années 90. ce genre de merde ne se produit plus. Mais c’était amusant et c’était difficile. Fondamentalement, mon histoire est que nos normes sont maintenant assez élevées. Nous essayons de réaliser quelque chose comme ça, même si nous avons des budgets beaucoup plus petits de nos jours. Je préfère aller dans un studio de merde et passer trois mois plutôt qu’un studio chic et passer une semaine. “

CORROSION DE CONFORMITÉ reviendra en Europe en avril et mai 2020 pour une tournée de 16 dates. Le trek comprendra 12 émissions phares avec le soutien de l’Arizona SPIRIT ADRIFT. Les dates restantes seront des spectacles du festival, y compris des apparitions à Desertfest Londres et Berlin.

“Pas de croix pas de couronne” est sorti en janvier 2018 via Nuclear Blast Entertainment. Le LP – enregistré en Caroline du Nord avec un producteur de longue date John Custer – était le premier effort de studio du groupe avec Keenan en plus d’une décennie.



