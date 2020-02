Perfume Genius annonce un nouvel album et partage la vidéo de la nouvelle chanson «Describe»: Regardez

Perfume Genius a annoncé un nouvel album. Set My Heart on Fire Immediately est le suivi de Mike Hadreas pour son LP No Shape 2017 et il sortira le 15 mai via Matador. Regardez la vidéo de la nouvelle chanson «Describe» ci-dessous. Retrouvez les éditions physiques de Set My Heart on Fire Immediately sur Rough Trade. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Le nouvel album de Perfume Genius est produit par Blake Mills et met en vedette les musiciens Jim Keltner, Pino Palladino, Matt Chamberlin et Rob Moose. Il l’a enregistré à Los Angeles avec le collaborateur de longue date Alan Wyffels. “Je voulais me sentir plus ouvert, plus libre et plus sauvage spirituellement, et je suis maintenant dans un endroit où ces sentiments sont très proches, mais cela peut frôler le désarroi”, a déclaré Hadreas dans un communiqué. “J’ai écrit ces chansons comme un moyen d’être plus patient, plus réfléchi – pour tirer sur tous ces fils chaotiques qui planent autour de moi et les tisser pour quelque chose de chaleureux, réfléchi et réconfortant.”

Perfume Genius est en tournée avec Tame Impala cet été. Trouvez les dates ici et trouvez des billets ici.

L’année dernière, Hadreas a fait équipe avec la chorégraphe de Seattle Kate Wallich et la compagnie de danse YC pour leur pièce de danse collaborative The Sun Still Burns Here. Lisez «Le génie du parfum devient danseur et donne vie à son univers glissant» sur le terrain.

Mettre le feu à mon cœur immédiatement:

01 Toute la vie

02 Décrivez

03 Sans toi

04 Jason

05 Quitter

06 À l’étage

07 Votre corps change tout

08 Moonbend

09 Juste une touche

10 Rien du tout

11 Encore un essai

12 Certains rêves

13 Lumière empruntée

