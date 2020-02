Pergame: Quand Tangerine Dream a fait l’histoire en Allemagne

Actif de 1967 jusqu’à la mort de leur membre fondateur / lumière dirigeante d’Edgar Froese, en janvier 2015, des léviathans de musique électronique Rêve de mandarine accumulé un catalogue colossal qui compte plus de 100 albums complets, lorsque toutes les bandes sonores de films et les compilations sont prises en compte. Curieusement, plus de 30 de ces titres sont des albums live officiellement sanctionnés, y compris la Pologne, Logos Live et Pergamon – mais la tenue innovante de Berlin-Ouest a toujours été un tirage en direct populaire, même si, selon les normes d’aujourd’hui, leurs premiers spectacles étaient primitifs au sens visuel. Plus récemment, les progrès technologiques leur ont permis d’incorporer des lasers, de la pyrotechnie et des images projetées dans leurs spectacles, mais pour la plupart des années 70, ils n’étaient que trois hommes (bien que trois hommes reçoivent généralement avec une révérence feutrée) assis immobiles tout en étant entourés d’énormes boîtes analogiques festonnées. avec des cordons de brassage et quelques lumières clignotantes.

Malgré les limites de la journée, les concerts de Tangerine Dream étaient souvent des événements révolutionnaires et toujours un écart par rapport à la norme. À York Minster en octobre 1975, par exemple, le groupe a insisté pour se produire dans l’obscurité totale, tandis que le 31 janvier 1980, ils ont obtenu la distinction de devenir le premier groupe de «rock» occidental à jouer dans la République démocratique allemande contrôlée par les communistes.

Les temps forts édités de leur spectacle acclamé par la critique ce jour-là, joué au Palais de la République d’Allemagne de l’Est (également le siège du parlement de la RDA), ont été initialement publiés sous le nom de Quichotte via l’empreinte financée par l’État Amiga, bien que l’album ait inévitablement reçu une exposition beaucoup plus large lorsque il a été réédité dans le monde entier sous le nom de Pergame par Virgin en 1986.

Dans la nuit du concert, Edgar Froese a réussi à persuader les autorités de laisser 900 fans sans billet entrer gratuitement pour contrecarrer les marketeurs noirs, donc, peut-être compréhensible, Pergamon capture l’essence des enregistrements en direct les plus émouvants et les plus captivants de Tangerine Dream. Il comprend deux longs morceaux ondulés que Froese et le batteur / contrôleur rythmique Christopher Franke ont édités avec diligence du répertoire largement improvisé du groupe dans la nuit, et il présente également le groupe à l’aube d’une nouvelle ère. Le pianiste / synthétiseur manipulateur Johannes Schmoelling avait récemment remplacé le Peter Baumann de longue date, et c’est son solo de piano accompli Chopin-esque Steinway qui présente “ Quichotte Part 1 ”: une piste agitée et perpétuellement morphing qui tolère également les motifs de séquenceur agressifs et les mélodiques récurrents des passages que TD allait plus tard intégrer dans le deuxième mouvement de leur prochain studio LP, Tangram.

On peut cependant affirmer que la «Quichotte (partie 2)» est supérieure. La pièce trouve ses pieds dans un espace ambiant désorientant avant le début de l’assaut rythmique programmé de Franke pour amadouer les salves de synthé moroses et répétitives de Schmoelling et aiguillonner Froese en ramassant sa guitare pour un solo envoûtant, Dave Gilmour-esque qui semble se construire sans fin avant finalement diminuant juste après avoir atteint le cap des 22 minutes. C’est un dénouement à couper le souffle pour un enregistrement live chargé et résonnant qui, dans les jours sombres de la préunification du début des années 80, offrait de l’espoir des deux côtés du célèbre mur de Berlin.

