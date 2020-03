Persuader signe avec Frontiers Music Srl; L’album «Nécromancie» devrait sortir plus tard cette année

Frontiers Music Srl a annoncé la signature de l’un des meilleurs groupes de power metal suédois, PERSUASIF, à un accord sur plusieurs albums.

Initialement formé en 1997 dans le nord de la Suède, PERSUASIF a livré du power metal brut, mélodique et in-your-face depuis sa création et l’arrivée du groupe Frontières débuts ne promet aucun compromis dans ce département.

Jusqu’ici, PERSUASIF a sorti quatre albums entre 2000 et 2014 et a toujours présenté une tranche dynamique et agressive de power metal. En 2019, le groupe s’est réuni de nouveau en studio et est maintenant prêt à sortir son cinquième album, qui va être intitulé “Nécromancie”. Le disque comprendra sept chansons originales constituant près de 50 minutes de nouvelle musique qui pourrait bien être PERSUASIFest l’effort le plus ambitieux à ce jour.

“Nous sommes ravis de devenir membre de la Frontières famille “, dit PERSUASIF guitariste Emil Norberg. “Frontières est le foyer de nombreux de nos anciens héros ainsi que de nombreux nouveaux groupes fantastiques. Cette sortie marquera le début d’un nouveau chapitre pour nous et nous sommes impatients de travailler ensemble pour de nombreux autres albums à l’avenir. Le nouvel album est probablement notre album le plus agressif à ce jour, sans sacrifier la mélodie, comme le prouvent nos versions précédentes. Il marque également notre premier album avec guitariste Fredrik Mannberg (RITES NOCTURNES) et il est sûr pour nous que nous sommes ravis d’avoir ses féroces talents de compositeur et sa présence éprouvée sur scène dans nos rangs. “

PERSUASIF est:

Jens Carlsson – Chant



Emil Norberg – Guitare



Fredrik Mannberg – Guitare



Efraim Juntunen – Tambours

