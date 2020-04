Pete Townshend utilise le temps d’arrêt du coronavirus pour planifier une nouvelle musique Who

Pete Townshend a déclaré dans une nouvelle interview à la BBC qu’il utilisait la période forcée d’isolement pendant la crise COVID-19 pour planifier de nouvelles musiques pour The Who.

Toujours créatif, l’auteur-compositeur affirme dans une nouvelle interview avec Matt Everett de la BBC qu’il utilise non seulement le «temps d’arrêt» de façon créative, mais qu’il le considère comme un élément positif. “Je suis dans le Wiltshire, j’ai un endroit à la campagne ici”, dit-il. «Je dois dire que je me sens vraiment chanceux parce que ce que je fais principalement, c’est de passer beaucoup de temps seul en studio.

“J’ai l’impression qu’on m’a donné une réponse à une prière, je ne pense pas que j’aurais eu le courage de faire, c’est-à-dire:” Veuillez tout annuler et donnez-moi du temps en studio! ” un cadeau.”

Plus précisément, Townshend se concentre sur un remix du titre «Beads On One String» de l’album WHO, leur 12e studio, sorti en décembre dernier. Le remaniement est en vue de la sortie de la chanson en single, mais ses plans vont plus loin.

“Je frappe des idées”

“L’autre chose que j’ai faite”, dit-il, “est de regarder la possibilité de commencer le travail tôt – j’allais le faire l’année prochaine – mais de commencer tôt à écrire de nouvelles chansons pour un autre album de Who, comme le dernier si bien fait. Donc, je frappe des idées. “

Le livre de travail de Townshend comprend également le développement d’une adaptation musicale de son roman 2019 The Age of Anxiety. «Cela prend du temps, mais c’est vraiment agréable», dit-il dans l’interview. “Je travaille avec des orchestrations, des boîtes à rythmes, de vieux synthétiseurs vintage et bien sûr les guitares et le piano habituels.”

Comme indiqué récemment, l’arène du groupe en 2020 date sur Moving On! tournée au Royaume-Uni et en Irlande, prévue pour mars, ont été remis en 2021. Ils sont maintenant programmés pour 12 mois plus tard, tandis que l’étape nord-américaine, prévue pour ce mois-ci et le suivant, est maintenant «reprogrammée de manière proactive» pour l’automne, «par prudence».

