Peter Bjorn et John reviendront pour donner un spectacle à la Plaza Condesa!

Nous sommes sûrs qu’à ce moment de l’année – qui ne fait qu’empirer – leurs économies les voient avec un visage de wey yaaa pour tous les concerts qui ont été annoncés au premier semestre pour presque tous les goûts. Mais si vous faites partie de ceux qui aiment les groupes de rock et qui se souviennent de cette époque de jeunesse, nous avons une excellente nouvelle, car Peter Bjorn et John reviendront à Mexico après presque quatre ans d’attente.

La date pour voir le groupe indie pop suédois sera le 21 mai prochain dans les installations d’El Plaza Condesa. La dernière fois que Peter Morén, Björn Yttling et John Eriksson étaient à Mexico, ils faisaient partie de l’édition 2016 de la Capital Crown, lorsqu’ils ont donné l’un des spectacles les plus mémorables de tout le festival en jouant devant une scène Doritos presque jusqu’à éclater

Pour ce spectacle, nous sommes sûrs que Peter Bjorn et John vont construire une setlist assez équilibrée, où les chansons de ses premiers albums sonneront comme “Let’s Call It Off”, “Objects of My Affection”, “It Don’t Move Me” et bien sûr “Young Folks”, avec quelques autres chansons de son dernier disque, Darker Days of 2018 et même certains singles qui viennent d’être lancés ces derniers mois comme «Rusty Nail», «Reason To Be Reasonable», «Idiosyncrasy», «On The Brink», «Drama King» et «Music». Il y aura donc quelque chose pour tout le monde,

Ensuite, nous vous laissons Les prix pour le retour de Peter Bjorn et John à Mexico:

Général 450 $

La vente des billets débutera jeudi prochain, le 27 février à 13 h aux guichets de la Plaza Condesa et via le système Ticketmaster. Si vous êtes l’un de ces vrais fans qui les suivent depuis qu’ils les ont écoutés sur MySpace à ceux qui vont chercher les tubes que nous aimons tous entendre, vous ne pouvez pas manquer ce showazo que beaucoup attendent sans aucun doute depuis un bon moment.