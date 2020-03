Pex acquiert Dubset alors que la date limite de la directive européenne sur le droit d’auteur approche

La plate-forme propriétaire d’empreintes digitales musicales et de négociation des droits Pex a acquis Dubset, une plate-forme de licence pour les mixages DJ, les performances en direct et d’autres contenus originaux similaires.

Dubset s’est concentré sur la possibilité de reconnaître les sets de DJ, les remixes et autres concoctions musicales spontanées par Spotify et d’autres services de streaming. La start-up prend les empreintes digitales – et obtient des redevances pour – environ 45 millions d’œuvres et représente environ 50 000 artistes.

Pex, pour sa part, a compilé une énorme base de données de chansons et est capable de rechercher rapidement de l’audio sur les plateformes de partage de contenu et de médias sociaux. Selon Pex, des identifications précises de chansons peuvent être faites avec des échantillons d’une longueur aussi courte qu’une demi-seconde, et le programme peut même localiser les remixes et les reprises. Sur Pex, les titulaires de droits peuvent également négocier des redevances avec ceux qui ont utilisé leurs œuvres.

En ce qui concerne le prix d’achat, tout le monde peut le deviner.

TechCrunch a indiqué que l’accord coûtait entre 25 et 50 millions de dollars, un prix extrêmement élevé (et extrêmement élevé), bien que ceux qui connaissent la question n’aient pas révélé publiquement un chiffre.

Cette décision fait probablement partie de la vision stratégique plus large de Pex consistant à augmenter considérablement sa part de marché une fois que la directive très controversée de l’Union européenne sur le droit d’auteur sera entrée en vigueur.

Les États membres de l’UE ont jusqu’au 21 juin 2021 pour mettre en œuvre la loi, qui placera, entre autres, la responsabilité légale de l’utilisation des médias sans licence sur les épaules des plateformes technologiques et de contenu. En termes concis, les sites Web eux-mêmes seront (légalement) fautifs si leurs utilisateurs téléchargent des œuvres protégées par le droit d’auteur sans posséder les droits correspondants ou sans obtenir l’autorisation expresse du titulaire des droits.

Un pays qui ne participera pas à la directive est le Royaume-Uni, qui assouplit désormais ses libertés après le Brexit.

Pex a également annoncé son plugin Attribution Engine, qui identifiera vraisemblablement le contenu protégé par des droits d’auteur avant que les non-titulaires de droits puissent terminer le processus de téléchargement – économisant ainsi du temps et des ressources sur les plateformes, en plus de limiter leur responsabilité en vertu de la directive sur le droit d’auteur.

Les plateformes de médias sociaux et les sites Web de partage de contenu pourront intégrer le logiciel dans leurs interfaces existantes. Et du côté des propriétaires de contenu, le moteur d’attribution devrait fonctionner comme Pex le fait actuellement, en termes d’identification des chansons et de négociation des redevances.

Une annonce officielle de l’accord Pex-Dubset est attendue dans les prochains jours.