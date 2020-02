‘Phaedra’: l’éveil international du rêve de mandarine

Dans la mythologie grecque, le nom désigne la mère de Démophon d’Athènes et d’Acamas, et dérive du mot pour «brillant». Dans la mythologie du rock progressif, il dénote un album phare d’un des grands groupes du genre. Notre projecteur reDiscover tombe sur le Rêve de mandarine album Phaedra.

Écoutez Phaedra en ce moment.

Les pionniers progressistes allemands ont été formés en 1967 et avaient déjà sorti quatre albums sur le label Ohr lorsqu’ils ont signé avec le label émergent de Virgin Records en 1974. Leur dernier album Ohr, Atem, avait été nommé par l’influent diffuseur de la BBC John Peel comme son album de l’année en 1973. Phaedra est le disque qui a permis le réveil international du groupe.

Lorsque cette œuvre instrumentale classique a été publiée le 20 février 1974, elle a dévoilé une chanson-titre qui couvait la première face, sur 17 minutes de gloire du synthétiseur VCS 3. Sur l’un des premiers albums à présenter des séquenceurs, la deuxième face a commencé avec la mystérieuse ressemblance de près de 11 minutes à The Strand Of Nightmares. Puis sont arrivés les huit minutes de Movements Of A Visionary, avant que l’album ne se termine par la brève coda. , «Sequent C.»

Phaedra a été enregistrée au Manor, le studio à l’intérieur d’un manoir à Shipton-on-Cherwell dans l’Oxfordshire, en Angleterre, qui était déjà célébré au début de 1974 comme l’endroit où Mike Oldfield avait créé Tubular Bells.

Il a été produit par le fondateur de Tangerine Dream, Edgar Froese, qui jouait du mellotron, de la guitare, de la basse et de l’orgue et, comme ses collègues Peter Baumann et Christopher Franke, le VS3. Froese a également peint l’image sur la couverture de l’album; Baumann a ajouté l’orgue, le piano électrique et la flûte, et Franke the Moog.

Étrangement, Phaedra n’a pas été un grand succès en Allemagne, où le groupe était établi depuis quelques années. Mais sur les marchés britannique et américain, cela a ouvert des portes. Un run de deux semaines et un sommet n ° 196 aux États-Unis était un début modeste, mais c’était le premier de sept albums de cartes là-bas en une douzaine d’années.

Au Royaume-Uni, où les importations des albums pré-Virgin du groupe s’étaient vendues à 25 000 exemplaires, le titre a finalement vendu environ 100 000 unités. Il a connu un classement de 15 semaines et un sommet n ° 15, malgré très peu de diffusion. Le groupe ne ferait qu’améliorer cette position au palmarès avec le succès de Rubycon n ° 12 de l’année suivante.

Ce sont les deux premiers de pas moins de 16 albums du top 10 du Royaume-Uni sur une période de 13 ans, dans une relation loyale entre le groupe et leurs fans. Comme l’a dit Froese lui-même: «Nous pensons que chaque membre du public doit également être musicien. Tout le monde… a une compréhension différente de ce qui vient de la scène. »

Phaedra peut être acheté ici.

Suivez la liste de lecture Tangerine Dream Best Of d’uDiscover.