Phantogram annonce le nouvel album ‘Ceremony’ et sort une nouvelle chanson

Phantogram, le groupe qui dans le passé Corona Capital a osé un set tout à fait sur, vient de publier d’excellentes nouvelles pour tous ses anciens et nouveaux fans. Dans un communiqué accompagné d’une nouvelle chanson intitulée “Pedestal”, le groupe new-yorkais a annoncé la sortie de Ceremony, leur sixième album studio.

Ceremony marque le premier album de Phantogram depuis la sortie de Three of 2016. Avec un total de 11 rolas, il comprendra également le single mentionné ci-dessus, ainsi que “In a Spiral” et “Mister Impossible”. Pour être excité, la date de sortie est ce 6 mars et sera publiée sous le label Republic.

Ce disque en grande partie est influencé par la triste mort de la sœur du chanteur Barthel. Dans le communiqué de presse, ils expliquent que “Il marque un renouveau et incarne un chapitre sombre mais plein d’espoir pour le groupe”. «La cérémonie est ce que Phantogram est pour nous. Tout le monde a sa propre cérémonie et ils n’ont à se rapporter à personne d’autre », explique Barthel,« mais le fantôme est notre cérémonie: notre processus, notre rituel. Faire des concerts est notre cérémonie pour tout le monde. Et pour nous », a-t-il conclu.

Le nouveau single “Pedestal” ne s’éloigne pas beaucoup de ce que nous avons entendu d’eux auparavant. Profitez des rythmes profonds et lourds avec des synthétiseurs pop hautement stylisés. Ci-dessus, la voix de Barthel se fait entendre intensément tout en serrant les lits sonores électroniques. Écoutez ici le nouveau single de Phantogram et laissez-vous enthousiasmer par le nouvel album américain:

Liste des pistes de la cérémonie:

01. Cher Dieu

02. Dans une spirale

03. Dans le bonheur

04. Piédestal

05. Aime-moi maintenant

06. Me laisser tomber

07. Nouvelles aujourd’hui

08. Monsieur impossible

09. Rougeoyant

10. Gaunt Kids

11. Cérémonie