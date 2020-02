Phantogram annonce une nouvelle cérémonie d’album, partage une nouvelle chanson: écoute

Phantogram a annoncé son prochain album studio. Ça s’appelle Cérémonie et ça arrive le 6 mars via Republic. Le duo de Sarah Barthel et Josh Carter a également sorti une nouvelle chanson intitulée «Pedestal», leur première depuis l’an dernier «Into Happiness». Écoutez ça ci-dessous.

Cérémonie marque le premier album de Phantogram depuis Three, sorti en 2016. Il comprendra les singles susmentionnés ainsi que “In a Spiral” et “Mister Impossible”. Retrouvez également la liste complète des morceaux ci-dessous.

La cérémonie:

01 Cher Dieu

02 En spirale

03 Dans le bonheur

04 Piédestal

05 Aime-moi maintenant

06 Me laisser tomber

07 News Today

08 Monsieur impossible

09 Lumineux

10 Gaunt Kids

11 Cérémonie

.