Phantogram Annoncer album, cérémonie, partager la première piste, piédestal

Le duo alt-rock défiant les genres Phantogram, composé d’amis de toujours Josh Carter et Sarah Barthel, a annoncé la sortie de son quatrième album studio très attendu, Ceremony, dont la sortie est prévue pour le 6 mars. Le duo a célébré l’annonce en lançant l’un des nouveaux morceaux de l’album, «Pedestal», que vous pouvez consulter ci-dessous.

La cérémonie marque une renaissance et incarne un chapitre sombre mais plein d’espoir pour le groupe. L’album est le premier projet qu’ils ont réalisé entièrement à Los Angeles, passant une semaine au studio Rancho de la Luna tout en enregistrant la majeure partie de l’album au nouveau home studio de Barthel, baptisé «Harmonie West» (les albums précédents ont été réalisés à Harmony Lodge à New York). La cérémonie présente le fantôme singles récemment sortis, “In A Spiral”, “Mister Impossible” et “Into Happiness”, ainsi que huit pistes supplémentaires – voir la liste complète des pistes ci-dessous.

Depuis l’arrivée de la première sortie de 2010, Eyelid Movies, le duo a amassé près d’un demi-milliard de streams, réalisé deux singles certifiés or sous la forme de “ Fall In Love ” et “ When I’m Small ”. spectacles dans le monde entier, deviennent un incontournable du festival et tournent avec des artistes tels que The xx, Muse, M83, Alt-J et plus encore.

En 2016, le groupe a atteint un sommet en carrière avec la sortie de son album à succès commercial, Three. L’album a atteint le Top 10 du Billboard Top 200 et le Top 5 du palmarès Billboard’s Top Albums Sales, tandis que le single principal, «You Don’t Get Me High Anymore», a grimpé dans les classements radio alternatifs. Trois ont été acclamés par la critique de Pitchfork, Billboard, The New York Times, Entertainment Weekly, People, Vogue, New York Magazine, The FADER, Stereogum, NYLON, PAPER Magazine et bien d’autres.

Avec des synchronisations dans des campagnes majeures telles que ‘Into Happiness’ dans un spot pour Apple TV +, ‘Same Old Blues’ dans les publicités pour Peloton et Apple Watch, ‘You’re Mine’ dans la vidéo Apple HomePod et un placement supplémentaire dans plusieurs émissions de télévision, le La portée du groupe n’avait jamais été aussi large. Le succès de l’album les a amenés au Madison Square Garden en jouant avec Alt-J et dans le monde entier pour Muse et sur leurs propres tournées phares, en s’appuyant sur leur fanbase déjà endémique.

Au milieu de ce qui a été leur chapitre le plus réussi, celui vers lequel ils travaillaient depuis près d’une décennie, le couple était encore sous le choc du décès tragique de la sœur de Barthel, Becky (également une amie d’enfance proche de Josh Carter), en raison de suicide.

Presque toutes les chansons de Three ont été inspirées ou modifiées d’une manière ou d’une autre par la mort de Becky, alors que le groupe y canalisait leur tristesse, leur colère et leur vulnérabilité. Les résultats étaient, sur le plan professionnel, les meilleurs que le groupe ait jamais atteints. Mais comme Barthel le décrit: «Nous avons passé 8 ans sur la route. Toutes mes affaires étaient entreposées depuis des années. Je voulais ressentir du confort et du temps pour apprécier ce qui m’entourait et un endroit que je pouvais appeler chez moi. La vie continue pendant que vous êtes dans la bulle du cycle de votre album et lorsqu’elle éclate, vous devez ramasser les morceaux. Et une fois que vous vous arrêtez, toutes les distractions disparaissent et vous vous retrouvez avec beaucoup de sentiments, des sentiments qui se sont enfermés à l’extérieur de la bulle. Et c’est ce qui est ressorti de Ceremony. »

La cérémonie comprend les pistes suivantes:

‘Cher Dieu’

«Dans une spirale»

«Into Happiness»

‘Piédestal’

‘Aime moi maintenant’

‘Laisse moi tomber’

‘Actualités’

«Monsieur Impossible»

‘Embrasé’

«Gaunt Kids»

‘La cérémonie’

La cérémonie a lieu le 6 mars et peut être précommandée ici.