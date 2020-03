Pharrell, Migos et d’autres réalisent des documentaires pour le Tribeca Film Festival 2020

Le Tribeca Film Festival a annoncé les films pour son édition 2020. L’ardoise de cette année comprend un documentaire sur le festival Pharrell’s Something in the Water, intitulé Hydration, qui présentera des performances et des apparitions de JAY-Z, Missy Elliott, Gwen Stefani, PUSHA-T, Dave Grohl, etc.

Parmi les autres sélections de cette année figurent un documentaire produit par Migos sur les bijoux dans la culture hip-hop, intitulé Ice Cold, qui présente J Balvin, Lil Yachty, Slick Rick, etc., ainsi que des documentaires sur les Beach Boys des Brian Wilson, Ronnie Wood des Rolling Stones, Ricky Powell, photographe des Beastie Boys, et Yung Lean.

Le 2020 Tribeca Film Festival présentera également des longs métrages narratifs musicaux, dont Stardust, le film non autorisé sur le voyage de David Bowie aux États-Unis en 1971 avec le publiciste Rob Oberman avec Johnny Flynn et Marc Maron, et Love Spreads, sur un rock en difficulté groupe dirigé par Alia Shawkat.

De plus, le festival présentera Materna, un drame sur quatre femmes mettant en vedette Sturgill Simpson dans un second rôle; The Violent Heart, un conte de Roméo et Juliette gothique du sud mettant en vedette Mary J. Blige; Clean, un film mettant en vedette Adrien Brody sur un homme des ordures avec RZA; et The King of Staten Island réalisé par Judd Apatow avec Pete Davidson.

Voir la programmation complète sur le site Web du festival ici. Il se déroule du 15 au 26 avril à New York.

.