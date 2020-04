Pharrell Williams: de Music N * E * R * D au meilleur producteur de Pop

La portée de Pharrell Williams semble s’étendre dans toutes les directions. Dire qu’il est une icône du hip-hop, de la pop, de l’art, de la mode et du cinéma diluerait son influence. Il n’y a personne d’autre comme lui. Quand il ne collabore pas avec Chanel, ne produit pas de films à succès ou ne porte pas de chapeau Vivienne Westwood qui lancerait mille mèmes, il est un producteur recherché pour les plus grands artistes de la musique.

Après avoir passé les premières années de sa carrière à créer des succès pour d’autres artistes, Pharrell et ses cohortes The Neptunes ont commencé à organiser des carrières entières. Pharrell allait pousser plus loin l’enveloppe de son propre succès avec son implication dans les labels de streetwear Billionaire Boys Club et Ice Cream. Et si tout cela ne suffisait pas, il a connu un succès sans précédent quelques années plus tard avec certaines des plus grandes collaborations de la décennie.

La protégée de Teddy Riley

La carrière de Pharrell a commencé bien avant de se lancer sur la scène avec N * E * R * D. Pharrell et son partenaire Neptunes, Chad Hugo, ont été «découverts» par New Jack Swing pionnier Teddy Riley de retour à Virginia Beach. Riley a pris le duo sous son aile et ils sont devenus des acolytes de l’école de production Teddy Riley. Pharrell a obtenu l’un de ses premiers crédits de production pour le hit de Reck Shaker de Wreckx-N-Effect en 1992, écrivant le vers de Riley et aidant à la production. À partir de là, Pharrell apportera sa touche à plusieurs des plus grandes productions de Riley, y compris “Right Here” de SWV (ce sont ses choeurs sur le mix radio de Human Nature) et “Tonight’s The Night” de Blackstreet.

Imprégné d’intrigues

La carrière de Pharrell a été imprégnée d’intrigues dès le début. Le premier album de N * E * R * D, À la recherche de…, est un classique influent et pliant au genre. Pourtant, il existe deux versions distinctes de l’album – l’une avec une production électronique, l’autre avec un son de rap-rock complet. Pour les obsédés et les finalistes (dont Tyler, The Creator), la balle tournait déjà: les deux étaient essentiels pour débloquer le génie de Pharrell. Au moment de la sortie de l’album, Pharrell et The Neptunes aidaient également à établir la carrière d’autres futures légendes, dont Kelis et Clipse.

Au début du nouveau millénaire, Pharrell travaillait également avec Scarface, Noreaga et Britney Spears. Il a continué à entretenir des relations avec d’autres titans. Quand Jay Z enregistrait son album en retraite, Black Album, il a fait appel à The Neptunes pour produire son premier single, “Change Clothes”, avec la voix désormais classique de Pharrell sur la piste. Le duo de production engendrerait également l’un des plus grands disques hip-hop du début des années 2000, le infectieux «Hot In Herre» de Nelly, aidant à inaugurer le son Dirty South dans le processus. La confiture d’été est devenue n ° 1, faisant de The Neptunes l’équipe de production la plus chaude de l’époque.

Les hitmakers volent ou meurent

Le deuxième album de N * E * R * D, Vole ou meurs, a reçu un accueil chaleureux de la part des critiques et des fans, mais les singles du groupe n’ont jamais été aussi élevés que leurs efforts pour d’autres artistes. Cela n’a pas empêché 2004 de devenir la plus grande année des Neptunes.

Cela signifiait plus de visibilité pour Pharrell, car son confrère producteur Chad Hugo a toujours préféré garder un profil bas. Des mois après Fly Or Die, Gwen Stefani a sorti son premier album studio solo, Love.Angel.Music.Baby, trouvant sa muse créative à Pharrell. Après avoir souffert du blocage de l’écrivain pendant le processus d’enregistrement, l’ancien Sans aucun doute La frontwoman a entendu des extraits du prochain album solo de Pharrell et était motivée à créer quelque chose avec plus d’attitude. Le single n ° 1 Hollaback Girl résultant, co-écrit par Stefani et Pharrell, a été un moment décisif pour eux deux, et a prouvé que Gwen n’allait nulle part.

Snoop Dogg non plus. Dix ans après la sortie de son premier album, Doggystyle, Snoop était un vétéran. Beaucoup de rappeurs sont licenciés après une décennie, mais pour Snoop, ce n’était pas le cas. C’était sûrement grâce à son personnage plus grand que nature, mais il avait également une grande aide de Pharrell. Snoop’s R&G (Rhythm & Gangsta): le chef-d’œuvre l’album comprenait quatre morceaux produits par Neptunes. Parmi eux se trouvait le légendaire “Drop It Like It’s Hot”, qui est devenu le premier single n ° 1 de Snoop, 12 ans après avoir été dans le jeu.

Comme ‘Hollaback Girl’, ‘Drop It Like It’s Hot’ est devenu un incontournable culturel et un autre cran dans la ceinture de champion de Pharrell. La chanson serait également la plus grande de Pharrell pendant près de dix ans, même s’il a poursuivi sa trajectoire ascendante.

Aller en solo

En 2005, Pharrell a sorti son premier album solo tant attendu, In My Mind. il taquinait l’album depuis des années, et avait même sorti une mixtape prequel, In My Mind: The Prequel, quelques mois auparavant, l’effort solo de Pharrell n’avait pas eu le même impact que les singles produits par Neptunes qui l’avaient établi comme faiseur de rois.

Au fil des ans, cependant, l’album développera un culte et se révélera peut-être plus influent que quiconque, même les fans purs et durs, ne l’avaient soupçonné. Auto-proclamé superfan Pharrell Tyler, The Creator s’est imposé non seulement comme l’héritier apparent de Pharrell (si une telle chose existe), mais il a renforcé l’influence de Pharrell à travers son propre travail.

Pour les prochaines années, Pharrell et The Neptunes travailleraient avec tout le monde sous le soleil: Kings Of Leon, Lupe Fiasco, Beyoncé, 50 centimes et Gorillaz parmi eux. Parcourant l’histoire de la musique pop au 21e siècle, il est presque impossible de retracer toute sa gamme d’influence. À cette époque, Pharrell n’avait pas le même poids culturel qu’au début des années 2000, mais il a continué à remodeler le futur son de la pop, du hip-hop, du R&B et de tout le reste, tranquillement dans les coulisses.

Voler la vedette

Puis en 2013, après avoir créé plus de musique en moins de deux décennies que la plupart des artistes dans une vie, Pharrell est passé de l’homme poussant les boutons dans les coulisses à se tenir devant et au centre, grâce à un trio de singles définissant une carrière.

“Get Lucky” de Daft Punk n’était pas seulement un single de retour pour le duo électro-pop français, mais un phénomène culturel avec un attrait intergénérationnel. Cela n’aurait jamais été possible sans le talent impliqué, y compris Nile Rodgers disco bona fides et la voix douce de Pharrell et son flair de production. Puis vint ‘Blurred Lines’, avec TI et Robin Thicke. La culture pop connaissait une vague de nostalgie très spécifique, et le son de «Blurred Lines» était une suite parfaite à la collaboration Daft Punk de Pharrell.

Avec cette lame de fond derrière lui, Pharrell a finalement réussi son propre succès avec le succès retentissant de «Happy». Le ver d’oreille omniprésent est devenu le plus gros succès de 2014 et a valu à Williams une carrière en premier: une nomination aux Oscars pour la meilleure chanson originale.

Toujours en train de façonner l’avenir

Il est sûr de dire que Pharrell est la seule personne aimée par les parrains du hip-hop et les petits enfants qui achètent des Minions en peluche chez Target. Il n’a pas ralenti depuis son triplé en 2013 – qu’il a, à juste titre, célébré en portant un chapeau géant pendant la majeure partie de l’année suivante.

Qu’il s’agisse de parrainer de nouveaux chanteurs sur The Voice ou de concevoir des collections pour Chanel et Adidas, Pharrell continue de contribuer à façonner la carrière des plus grands musiciens de la planète. Tu n’aurais pas Ariana GrandeChangement de culture Édulcorant sans lui, ni BeckLa réinvention rétro-futuriste de 2019, Hyperespace. Le premier a contribué à faire de Grande la figure la plus dominante de la pop; ce dernier a amené Beck dans de toutes nouvelles directions qu’il n’avait pas encore explorées. Pour Pharrell, après 20 ans en tant que cerveau créatif, c’est juste comme d’habitude.

