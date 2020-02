Pharrell Williams se défend contre les allégations de parjure

Pharrell Williams répond aux allégations de parjure du domaine Marvin Gaye et aux demandes de millions de personnes.

Après une entrevue désastreuse avec GQ, Pharrell Williams est retourné au tribunal, cette fois pour se défendre contre les allégations selon lesquelles il aurait commis un parjure.

Dans l’interview citée, Williams a dit qu’il «rétroconçoit» parfois sa propre musique à partir de morceaux qu’il trouve attrayants, et qu’il l’a fait lors de la création de «Blurred Lines» avec Robin Thicke et T.I. en 2013.

Cette déclaration s’est avérée importante, comme Williams, en se défendant pendant le long et coûteux procès pour violation du droit d’auteur intenté par la succession de Marvin Gaye, a déclaré: «Je ne suis pas allé dans le studio avec l’intention de donner l’impression ou de ressembler à quelque chose, Marvin Gaye.”

En apprenant l’admission de Pharrell lors de l’entretien avec GQ, qui semble contredire la déclaration qu’il a faite sous serment, la succession de Gaye a déposé une autre poursuite, demandant le remboursement des frais juridiques en plus des 5 millions de dollars accordés par le jury.

Auparavant, Pharrell avait évité de payer les frais juridiques accumulés par la succession de Gaye, et il avait été déterminé qu’il n’avait pas sciemment violé le droit d’auteur.

Dans un dossier déposé le 31 janvier, l’avocat de Williams réfute chaque élément des réclamations de la succession Gaye. Il est à noter qu’en raison du temps qui s’est écoulé depuis la décision initiale, le domaine Gaye devra fournir une preuve non seulement de parjure, mais de «fraude judiciaire», qui est «une norme extrêmement stricte qui exige bien plus qu’un acte de parjure. ”

Ensuite, il est indiqué que les déclarations de GQ de Williams ne contredisent pas celles qu’il a faites sous serment, et que la musique de rétro-ingénierie n’est pas la même chose que la copie intentionnelle de musique.

Sur une note similaire, le dossier souligne qu’il n’est pas nécessaire d’inverser la décision du tribunal sur le remboursement des frais de justice, car le sujet a fait l’objet d’une grande attention au cours de l’affaire initiale.

Marvin Gaye est décédé le 1er avril 1984. Un biopic sur la vie du membre du Rock and Roll Hall of Fame serait en préparation et le Dr Dre a été attaché au projet.

Au moment de la rédaction du présent rapport, le domaine de Gaye n’avait pas commenté publiquement le dossier soumis par l’avocat de Williams.