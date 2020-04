Phil Demmel à propos de l’arrêt de Machine Head: «Il n’y a jamais eu de doute que j’ai fait le bon choix»

Ancien TÊTE DE LA MACHINE guitariste Phil Demmel a dit au “Podcast scandaleux” qu’il n’a aucune inquiétude au sujet de son passage de 15 ans avec le groupe. “Je ne regretterai jamais d’être TÊTE DE LA MACHINE“, a-t-il dit.” C’était un moment incroyable pour moi de sauter dans ce groupe [in 2003], sortir d’un mariage raté et avoir ce nouveau bail sur la vie musicale et faire des choses incroyables. Littéralement, aucun label ne voulait signer le groupe à ce moment-là, mais pour moi, c’était juste comme: «Les choses vont être si géniales». [I was] rejoindre le groupe à son point le plus bas. “

Il a poursuivi: “Faire partie de toute cette aventure et de ‘Noircissement’ vague, revenir sur et en tête d’affiche des festivals et Grammy nominations et tournées avec METALLICA et jouer dans des endroits fous – jouer à Dubaï, jouer en Inde, jouer en Israël, jouer à Moscou, jouer partout dans le monde, c’était génial. Et être en mesure d’écrire des airs cool avec un tas de mecs créant de la musique rad, il [led] moi dans ce prochain chapitre pour moi. Celui-ci était juste terminé pour toutes les personnes impliquées. Et c’était super. “

Phil a ajouté: “C’est un divorce, donc il y a toujours ça … Cela fait environ un an et demi que j’ai quitté – nous avons fait une tournée ensemble à la fin – mais ça fait un an et demi que j’ai dit ‘j’ai fini , ‘et une fois que j’ai dit que j’avais fini, il n’y avait aucun doute que j’avais fait le bon choix – il n’y avait jamais de doute que ce choix était le bon.

“Je n’ai pas pu parler à la presse pendant quelques années[àlafinmon[attheendmyTÊTE DE LA MACHINE mandat]- deux ou trois ans – donc j’ai eu un an pour raconter ma version de l’histoire [after I left the band]. Et cette année est terminée. Et donc cette histoire est là-bas. Et je sens que nous sommes rattrapés et que nous allons de l’avant. “

Demmel a annoncé sa sortie de TÊTE DE LA MACHINE en octobre 2018, expliquant à l’époque qu’il voulait “s’éloigner et faire autre chose musicalement”. Phil, qui a d’abord joué avec TÊTE DE LA MACHINE chanteur Robb Flynn dans LA VIOLENCE à la fin des années 80 et au début des années 90, TÊTE DE LA MACHINEc’est “Tournée Freaks & Zeroes” avant de quitter officiellement le groupe.

L’année dernière, Demmel dit au “Dans les pitons du métal et du chaos automobile” podcast qui TÊTE DE LA MACHINE a fini par devenir un Flynn projet solo vers la fin de son temps avec le groupe. “Nous n’étions pas un groupe”, a-t-il dit. “C’était Robbvoyage, et on nous disait simplement ce qui allait se passer… Tout avait changé avec le temps. Merde, on a été ensemble pendant 16 ans et ça a changé après ça. C’est le groupe qu’il a créé. Donc, les choses changent, et comme elles n’étaient pas ce à quoi nous étions d’accord ou ce à quoi nous voulions faire partie,[lebatteur[drummerDave McClain et moi]juste à gauche. Nous faisons donc notre propre truc, et il fait son truc. ” Demmel a également dit que le côté musical de TÊTE DE LA MACHINE a pris un virage serré pour le pire pendant la phase d’écriture pour 2018 “Catharsis”, un album qu’il a dit qu’il détestait.

Demmel a passé l’année dernière à jouer des spectacles sporadiques avec les réunis LA VIOLENCE, qui a récemment signé un accord avec Disques Metal Blade. Le nouvel EP du groupe devrait être enregistré dans les prochains mois.



Épisode #metal #podcast incroyable avec @DemmelitionMH! https://t.co/I2ZyARslpj #metalheads #machinehead #thrashmetal #slayer #metalheads pic.twitter.com/LPj9xZSNkG

– Scandalous (@ScandalousSays) 2 avril 2020



