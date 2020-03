Phil Demmel est toujours “super fier” de “beaucoup de choses différentes” qu’il a aidé à créer pendant son temps avec Machine Head

Dans une récente interview avec “Coup de fouet”, les KLOS émission de radio animée par Full Metal Jackie, guitariste Phil Demmel des thrashers réactivés de la baie de San Francisco LA VIOLENCE On lui a demandé ce qui avait été le plus satisfaisant de pouvoir revisiter la musique ancienne du groupe avec les mêmes personnes avec lesquelles il l’avait jouée à l’adolescence. Il a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “C’est un peu fou. La chose la plus épanouissante? Je pense que c’est toujours – je ne dirais pas” pertinent “, mais il est toujours important pour beaucoup de gens d’entendre ces chansons et de voir nous jouons ces chansons. Il y a des chansons que j’ai écrites au milieu des années 80 au lycée qui sont encore criées et [we’re] joue toujours et se fait encore gâcher par certains membres du groupe après 30, 35 ans [or] peu importe. [Laughs] Je pense juste que c’est toujours si important pour certaines personnes que nous… avec le jour et l’âge, avec Internet, les gens obtiennent cet accès plus large au groupe qu’auparavant. Personne en dehors de la Bay Area ne se souciait vraiment de nous dans les années 80. “

Demmel a également parlé de sa relation de travail de longue date avec Robb Flynn, avec qui il a joué dans les deux LA VIOLENCE et TÊTE DE LA MACHINE. Phil m’a dit: “[[Robb]était dans LA VIOLENCE pendant environ quatre ans, je veux dire, et j’ai passé 16 ans dans TÊTE DE LA MACHINE, donc [there’s] toute une disparité dans ce sens. Je pense donc que la plupart de nos écrits ensemble sont devenus au milieu de TÊTE DE LA MACHINE – donc ‘Noircissement’, ‘Criquet’. Je pense qu’il y avait un moment où nous étions vraiment en feu et nous nous acceptions vraiment les uns les autres dans un sens matériel et écrit, quand nous savions vraiment ce que l’autre personne était [going to do] – quelle harmonie ils allaient atteindre ou il y avait juste un vrai, un vrai jelling dans ce sens. Et nous étions super créatifs; il y a tellement de choses différentes dont nous sommes arrivés dont je suis super fier. Et oui – c’est à peu près tout ce que je veux dire à ce sujet. [Laughs]”

L’année dernière, Demmel dit au “Dans les pitons du métal et du chaos automobile” podcast qui TÊTE DE LA MACHINE a fini par devenir un Flynn projet solo vers la fin de son temps avec le groupe. Demmel a également dit que le côté musical de TÊTE DE LA MACHINE a pris une tournure dramatique pour le pire lors de la phase d’écriture du dernier album du groupe, 2018’s “Catharsis”, un LP qu’il a dit qu’il détestait.

LA VIOLENCE a récemment signé un accord avec Disques Metal Blade. Le nouvel EP du groupe devrait être enregistré dans les prochains mois.

En janvier dernier, LA VIOLENCE chemins séparés avec le guitariste Ray Vegas et l’a remplacé par l’ancien OVERKILL hache Bobby Gustafson.

LA VIOLENCE a sorti trois albums studio entre 1988 et 1993. Le groupe s’est réuni peu de temps après Demmel la gauche TÊTE DE LA MACHINE fin 2018.

LA VIOLENCE a effectué son premier concert de retour en avril 2019 au Oakland Metro à Oakland, en Californie, et a passé l’année dernière à jouer des spectacles sélectionnés aux États-Unis et en Europe.

La programmation actuelle du groupe est composée de Demmel, Gustafson, chanteur Sean Killian, le batteur Perry Strickland et bassiste Deen Dell.

Bien que Flynn faisait partie de LA VIOLENCEincarnation classique et joué sur le premier album du groupe, “Cauchemar éternel”, il n’a pas été contacté pour faire les concerts de retour.



