Phil Demmel se dit «fier» de ses contributions à l’album «The Blackening» de Machine Head

À l’occasion du 13e anniversaire de la sortie de TÊTE DE LA MACHINEc’est “Le noircissement” album, chanteur Robb Flynn sauté sur Facebook Live pour diffuser une répétition impromptue de guitare de certaines des coupes plus profondes du LP. Découvrez les séquences vidéo ci-dessous.

Dans une explosion d’e-mails du 26 mars sur sa liste de diffusion, TÊTE DE LA MACHINE a déclaré ce qui suit, en partie, “Le noircissement”: “Alors que l’ex-guitariste[[Phil] Demmel est souvent considéré dans les médias comme le sauveur du groupe, 85% du matériel «Le noircissement» a été écrit par le batteur Dave McClain et guitariste Robb Flynn, avec Robb jouer toutes les guitares de l’album, y compris le rythme, la piste, toutes les intros, les harmonies et toutes les harmonies de guitare solo en duel. McClain a écrit le riff principal ‘Halo’ et Robb a écrit tout «Esthétique de la haine». “

Ce même jour, Demmel a pris son Twitter adresser apparemment TÊTE DE LA MACHINEcaractérise son implication dans le dossier en écrivant: “Il y a 13 ans. Fier de ce dossier et de mes contributions. «Beau deuil», ‘Diffamatoire’, «Maintenant je te couche» et «Adieu aux armes» ne se produisent tout simplement pas sans eux. Merci pour tous les mots aimables et le soutien continu de tous les cas Head. “

Quand un fan en marche Twitter Raconté Demmel, “Triste que l’e-mail envoyé à la liste de diffusion ait essayé de minimiser vos contributions. Ce disque n’aurait pas été ce qu’il est sans le groupe entier à l’époque.”, Il a répondu: “Ouais, c’est ça? Parfois TOUS les la gloire ne suffit pas. “

Demmel a annoncé sa sortie de TÊTE DE LA MACHINE en octobre 2018, expliquant à l’époque qu’il voulait “s’éloigner et faire autre chose musicalement”. Phil, qui a d’abord joué avec Robb dans LA VIOLENCE à la fin des années 1980 et au début des années 1990, a poursuivi Flynndes actes “Tournée Freaks & Zeroes” avant de quitter officiellement le groupe.

L’année dernière, Demmel dit au “Dans les pitons du métal et du chaos automobile” podcast qui TÊTE DE LA MACHINE a fini par devenir un Flynn projet solo vers la fin de son temps avec le groupe.

“Nous n’étions pas un groupe”, a-t-il dit. “C’était Robbvoyage, et on nous disait simplement ce qui allait se passer… Tout avait changé avec le temps. Merde, on a été ensemble pendant 16 ans et ça a changé après ça. C’est le groupe qu’il a créé. Donc, les choses changent, et comme elles n’étaient pas ce à quoi nous étions d’accord ou ce à quoi nous voulions faire partie,[[McClain et moi]juste à gauche. Nous faisons donc notre propre truc, et il fait son truc. “

Demmel a également dit que le côté musical de TÊTE DE LA MACHINE a pris un virage serré pour le pire pendant la phase d’écriture pour 2018 “Catharsis”, un album qu’il a dit qu’il détestait.



Il y a 13 ans. Fiers de ce record et de mes contributions. Beau deuil, calomnieux, maintenant je te couche et adieu aux armes ne se fait tout simplement pas sans eux. Merci pour tous les mots aimables et le soutien continu de tous les cas Head. pic.twitter.com/G9CEPrLBr0

– Phil Demmel (@DemmelitionMH) 26 mars 2020

Oui en effet? Parfois, TOUTE la gloire ne suffit pas.

– Phil Demmel (@DemmelitionMH) 28 mars 2020

Cunty est dans l’œil du spectateur ✌?

– Phil Demmel (@DemmelitionMH) 28 mars 2020

Mon préféré. Et malgré l’amertume disant le contraire, je l’ai joué.

– Phil Demmel (@DemmelitionMH) 27 mars 2020



Mots clés:

tête de la machine

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).